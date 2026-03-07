पूर्व पार्टनर ने करवाई थी डॉक्टर की हत्या, ड्राइवर को 10 लाख की सुपारी देकर चलवाई थी गोली

Hindustan Hindi News
Mar 07, 2026 08:02 pm ISTDinesh Rathour बिजनौर
यूपी के बिजनौर जिले में दो दिन पहले हुए डॉ. राजकुमार हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक पूर्व पार्टनर ने पेशे की रंजिश के चलते इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। इसके लिए 10 लाख की सुपारी तय हुई थी और दो लाख रुपये एडवांस भी दिए गए थे। मामले में पुलिस ने पूर्व पार्टनर डॉक्टर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

शनिवार को पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए एसपी अभिषेक झा ने बताया कि पांच मार्च को शाम करीब सात बजे शिवालय हेल्थ केयर सेंटर, नगीना में बैठे डॉ. राजकुमार को गोली मार दी गई थी। हमलावर विकास उर्फ छोटू फर्जी पैथोलॉजी रिपोर्ट दिखाने के बहाने डॉक्टर के चैंबर में पहुंचा और तमंचे से गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल होने पर डॉक्टर की मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। इस मामले में मृतक डा राजकुमार की बहन निशा ने धामपुर के ग्राम तिबडी निवासी विकास उर्फ छोटू के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मरीजों की संख्या बढ़ने से रची थी हत्या की साजिश

विवेचना के दौरान इस हत्याकांड में विकास उर्फ छोटू के साथ आर्यन उर्फ राजन और डॉ. नीरज कुमार का नाम भी सामने आया। डॉ. नीरज कुमार, डॉ. राजकुमार का पूर्व पार्टनर है। मूलत: गाजियाबाद निवासी डा. राजकुमार के अलग अस्पताल खोलने और उनके अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने की रंजिश के चलते डॉ. नीरज ने डॉ. राजकुमार की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार लगभग छह महीने पहले से इस हत्या की साजिश रची जा रही थी।

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

शनिवार को थाना नगीना पुलिस ने इस मामले में विकास उर्फ छोटू निवासी तिबड़ी थाना धामपुर, आर्यन उर्फ राजन निवासी मधी थाना धामपुर हाल निवासी जैतरा तथा डॉ. नीरज कुमार निवासी तिबड़ा थाना धामपुर को गिरफ्तार कर लिया।

विश्वासपात्र ड्राइवर विकास से 10 लाख में तय हुई सुपारी

आरोपी विकास उर्फ छोटू ने पुलिस को बताया कि वह डॉ. नीरज के गांव का रहने वाला है और सुमित्रा हॉस्पिटल खुलने के बाद से उनकी गाड़ी चलाता था। डॉ. नीरज ने उसे हत्या के लिए 10 लाख रुपये देने का वादा किया था। इसमें से करीब 2.20 लाख रुपये उसे एडवांस दिए गए थे।

राजन ने दिया था हत्या में इस्तेमाल तमंचा

पुलिस के मुताबिक डा राजकुमार की हत्या में इस्तेमाल तमंचा विकास ने अपने परिचित आर्यन उर्फ राजन से लिया था। दोनों की मुलाकात विकास के दोस्त कार्तिकेय ने कराई थी। राजन से पुलिस ने एक और तमंचा बरामद किया है। राजन धामपुर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाता है।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

