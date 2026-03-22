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डॉक्टर ने क्लीनिक को बना डाला सेक्स रैकेट का अड्डा, 400 रुपए लेता था फीस; लोगों ने बोला धावा

Mar 22, 2026 03:13 pm ISTAjay Singh कार्यालय संवाददाता, मेरठ
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लोगों ने उस वक्त क्लीनिक में मौजूद युवक-युवतियों को बाहर निकालकर उनसे पूछताछ की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक-युवतियां वहां अपनी मौजूदगी के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इससे लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने सभी को क्लीनिक के अंदर ही बंद कर दिया। बाहर से ताला लगा दिया।

डॉक्टर ने क्लीनिक को बना डाला सेक्स रैकेट का अड्डा, 400 रुपए लेता था फीस; लोगों ने बोला धावा

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक डॉक्टर ने अपने क्लीनिक को सेक्स रैकेट का अड्डा बना डाला। डॉक्टर इस क्लीनिक में 300 से 400 रुपए फीस लेकर देह के धंधे के लिए जगह मुहैया कराता था। लोगों को डॉक्टर पर लंबे समय से शक था। क्लीनिक में अक्सर युवक-युवतियां पहुंचते थे जो कहीं से भी मरीज नहीं लगते थे। इसी शक के आधार पर शनिवार की दोपहर लोगों ने डॉक्टर के क्लीनिक पर धावा बोल दिया। लोग वहां पहुंचे और मकान को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद युवक-युवतियों को बाहर निकालकर उनसे पूछताछ की। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लोगों ने सभी को क्लीनिक के अंदर ही बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर समेत पांच संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया।

यह मामला, मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित एल ब्लॉक का है। शनिवार की दोपहर एक मकान में देह व्यापार संचालित होने की सूचना पर हंगामा हो गया। आसपास के इलाकों में यह सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों को काफी समय से इस क्लनिक पर चल रही गतिविधियों को लेकर शक था। उन्होंने मकान में मौजूद युवक-युवतियों को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में ले लिया। लोगों का आरोप है कि काफी समय से उक्त मकान में संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं।

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किराये पर ली थी क्लीनिक की जगह

आरोपी डॉक्टर ने क्लीनिक के लिए यह जगह किराये पर ली थी। लेकिन क्लीनिक की आड़ में वह पिछले कई महीने से वहां देह व्यापार का अड्डा चला रहा था। शनिवार को बड़ी संख्या में युवक-युवतियों के वहां पहुंचने पर लोगों का शक यकीन में बदल गया। सूचना पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। लोगों ने तथाकथित क्लीनिक को घेर लिया। उन्होंने क्लीनिक में उस वक्त मौजूद युवक-युवतियों को बाहर निकालकर उनसे पूछताछ की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक-युवतियां वहां अपनी मौजूदगी के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने सभी को क्लीनिक के अंदर ही बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद लोगों ने सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुला लिया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचने के बाद लोगों से पूछताछ की। मौके से पांच संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने थाने भेज दिया।

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डॉक्टर से पूछताछ

मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी डॉक्टर से पुलिस ने गहन पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में पता चला है कि डॉक्टर अपने क्लीनिक में 300 से 400 रुपये लेकर जगह उपलब्ध कराता था, जहां अवैध गतिविधियां संचालित की जाती थीं।

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क्या बोली पुलिस

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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