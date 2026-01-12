Hindustan Hindi News
doctor threw wedding reception after marrying Hindu girl Hindu organizations created ruckus and event was canceled
हिंदू लड़की से शादी के बाद डॉक्टर ने दी वलीमे की पार्टी, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, कार्यक्रम रद्द

संक्षेप:

शाहजहांपुर में हिंदू युवती से शादी के बाद वलीमा कार्यक्रम आयोजित करना डॉक्टर को भारी पड़ गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया।

Jan 12, 2026 05:02 pm IST शाहजहांपुर
यूपी के शाहजहांपुर में हिंदू युवती से शादी के बाद वलीमा कार्यक्रम आयोजित करना डॉक्टर को भारी पड़ गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा देखने के बाद वलीमे का कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया। पुलिस ने यहां बताया कि रविवार की रात शहर कोतवाली क्षेत्र के जिया खेल मुहल्ले के निवासी डॉक्टर अदनान का एक स्थानीय मैरेज लॉन में वलीमे का कार्यक्रम था। पुलिस के अनुसार उन्होंने दिल्ली में नीलम नामक हिंदू लड़की से अदालत में विवाह किया था, इसकी सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता विवाह स्थल पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। घटना का वीडियो भी सामने आया है।

प्रदर्शन में शामिल हिंदूवादी नेता राजेश अवस्थी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अदनान के परिजन एक विवाह स्थल पर वलीमे की दावत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदनान ने हिंदू युवती से शादी की है, यह सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठन के तमाम कार्यकर्ता विवाह स्थल पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए हिंदू युवती से शादी और वलीमे का विरोध किया। उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने वलीमे के कार्यक्रम को रुकवा दिया है। इस सिलसिले में सोमवार को पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अदनान के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

डॉक्टर ने दिल्ली की लड़की से की थी शादी

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने सोमवार को बताया कि पेशे से दंत चिकित्सक अदनान अंसारी (29) ने पिछले साल 12 सितंबर को दिल्ली में नीलम (35) नामक महिला से दिल्ली की एक अदालत में शादी की थी, उसी का वलीमा कार्यक्रम रविवार रात आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो परिजनों ने बताया कि उन्होंने वलीमा कार्यक्रम रद्द कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अदनान के परिजनों ने वलीमा के लिए निमंत्रण पत्र भी छपवाया था जिसमें दुल्हन का नाम नीलम अंसारी लिखा गया था। उन्होंने कहा कि नीलम दिल्ली में एमबीए की पढ़ाई करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रही हैं। लगभग एक माह पहले सदर बाजार थाना क्षेत्र के शाहबाज नगर में 16 वर्षीय एक हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़के का निकाह करवाए जाने पर भी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

