हिंदू लड़की से शादी के बाद डॉक्टर ने दी वलीमे की पार्टी, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, कार्यक्रम रद्द

संक्षेप: शाहजहांपुर में हिंदू युवती से शादी के बाद वलीमा कार्यक्रम आयोजित करना डॉक्टर को भारी पड़ गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया।

यूपी के शाहजहांपुर में हिंदू युवती से शादी के बाद वलीमा कार्यक्रम आयोजित करना डॉक्टर को भारी पड़ गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा देखने के बाद वलीमे का कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया। पुलिस ने यहां बताया कि रविवार की रात शहर कोतवाली क्षेत्र के जिया खेल मुहल्ले के निवासी डॉक्टर अदनान का एक स्थानीय मैरेज लॉन में वलीमे का कार्यक्रम था। पुलिस के अनुसार उन्होंने दिल्ली में नीलम नामक हिंदू लड़की से अदालत में विवाह किया था, इसकी सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता विवाह स्थल पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। घटना का वीडियो भी सामने आया है।

प्रदर्शन में शामिल हिंदूवादी नेता राजेश अवस्थी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अदनान के परिजन एक विवाह स्थल पर वलीमे की दावत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदनान ने हिंदू युवती से शादी की है, यह सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठन के तमाम कार्यकर्ता विवाह स्थल पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए हिंदू युवती से शादी और वलीमे का विरोध किया। उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने वलीमे के कार्यक्रम को रुकवा दिया है। इस सिलसिले में सोमवार को पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अदनान के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।