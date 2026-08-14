अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर डॉक्टर ने दी जान; 1.4 करोड़ के फ्रॉड केस में फंसाने की धमकी मिली थी

गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र में पशु चिकित्सक परमात्मा सिंह ने अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। सुसाइड नोट में उन्होंने 1.40 करोड़ की ठगी के मुकदमे में आरोपी गरिमा सिंह को जिम्मेदार बताया। पुलिस गरिमा और उसके पिता को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित बसंत एन्क्लेव में रहने वाले पशु चिकित्सक परमात्मा सिंह ने गुरुवार सुबह अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। जेब से मिले सुसाइड नोट में उन्होंने 1.40 करोड़ रुपये की ठगी के मुकदमे में आरोपी गरिमा सिंह को मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। परमात्मा सिंह ने पांच अगस्त को गरिमा सिंह, उसके पिता और अन्य लोगों पर एम्स थाने में ठगी का केस दर्ज कराया था। पुलिस गरिमा और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बरबोझी गांव के मूल निवासी परमात्मा सिंह (45) महराजगंज के रतनपुर ब्लॉक में पशु चिकित्सक के पद पर तैनात थे। वह पत्नी सावित्री सिंह, बेटे और बेटी के साथ बसंत एन्क्लेव के फ्लैट नंबर 213 में रहते थे। उनकी पत्नी भी पशु चिकित्सक हैं और महराजगंज के सिसवा के बसंतपुर में तैनात हैं।

फर्जी केस में फंसाने की धमकी मिली थी गोरखनाथ थाने के इंस्पेक्टर विजय सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह परमात्मा सिंह बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटे और अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल पर पहुंच गए। करीब 9:30 बजे उन्होंने वहां से छलांग लगा दी। परिजन आनन-फानन में उन्हें पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को उनकी जेब से सुसाइड नोट मिला है। इसमें उन्होंने गरिमा सिंह पुत्री ध्रुव सिंह को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पशु चिकित्सक परमात्मा सिंह ने मौत से महज छह दिन पहले दर्ज कराई एफआईआर में 1.40 करोड़ रुपये की ठगी की वह कहानी बताई थी, जिसमें होम लोन बंद कराने के नाम पर उन्हें छह बैंकों से कर्ज लेने के लिए तैयार कराया गया। परमात्मा के मुताबिक शुरुआत में उन्हें भरोसा दिलाया गया कि नए पर्सनल लोन की ईएमआई गरिमा सिंह खुद भरेगी और उनका पुराना होम लोन बंद करा दिया जाएगा। आरोप है कि दो महीने ईएमआई भरने के बाद गरिमा ने किस्त देनी बंद कर दी और परमात्मा भारी कर्ज में फंस गए। पैसे मांगने पर गरिमा ने फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी थी।

गरिमा नाम की महिला पर आरोप परमात्मा ने पांच अगस्त को एम्स थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया था कि महराजगंज के बरगदवां में तैनात पशु चिकित्साधिकारी डॉ. दिलीप कुमार सिंह उनके मित्र हैं। गरिमा सिंह, डॉ. दिलीप कुमार की रिश्तेदार है। फरवरी 2026 में गरिमा ने उन्हें फोन कर पूछा कि कोई लोन चल रहा है या नहीं। परमात्मा ने बताया कि उनका होम लोन चल रहा है। शिकायत के मुताबिक गरिमा ने खुद को एक वित्तीय कंपनी में काम करने वाली बताते हुए कहा कि एक ऐसी योजना है, जिससे होम लोन बंद कराया जा सकता है। इसके लिए नया पर्सनल लोन लेना होगा। गरिमा ने भरोसा दिया कि पर्सनल लोन की रकम उसे देने पर वह उसकी ईएमआई भरेगी और होम लोन बंद करा देगी। शिकायत के मुताबिक शुरुआत में करीब दो महीने तक गरिमा ने लोन की ईएमआई भरी। इसके बाद उसने किस्त देनी बंद कर दी।

क्या बोली पुलिस? एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि पशु चिकित्सक ने आठवीं मंजिल से कूदकर जान दी है। उनकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने गरिमा सिंह नामक महिला को जिम्मेदार बताया है। गरिमा और उसके पिता पर केस दर्ज कराया था। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मामले में गोरखनाथ थाने की पुलिस कार्रवाई कर रही है।

आपत्ति पर ईएमआई भरने का दिया था झांसा परमात्मा के मुताबिक गरिमा ने उनसे छह अलग-अलग बैंकों में लोन के आवेदन करा दिए। जब उन्होंने सवाल किया कि इतने बैंकों में आवेदन क्यों कराया जा रहा है तो उन्हें बताया गया कि किसी न किसी बैंक से लोन स्वीकृत हो जाएगा। बाद में जब परमात्मा को पता चला कि सभी छह बैंकों से लोन स्वीकृत हो गया है तो उन्होंने आपत्ति जताई। आरोप है कि तब गरिमा ने इसे गलती बताते हुए कहा कि पैसा उसे दे दिया जाए, ईएमआई वह खुद भरेगी और लोन बंद करा देगी। परमात्मा ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि उन्होंने गरिमा पर भरोसा कर रकम दे दी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वह भारी कर्ज में फंस चुके हैं।