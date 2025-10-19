Hindustan Hindi News
लखनऊ के होटल में मंगेतर के साथ ठहरे डॉक्टर की अचानक तबीयत बिगड़ी, संदिग्ध हालात में मौत

लखनऊ के होटल में मंगेतर के साथ ठहरे डॉक्टर की अचानक तबीयत बिगड़ी, संदिग्ध हालात में मौत

संक्षेप: फुजैल अहमद चीन से एमबीबीएस करने के बाद लखनऊ के खदरा में रहकर एमसीआई परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हालत बिगड़ने पर उनके साथ ठहरी लड़की ने होटल कर्मियों को जानकारी दी। उन्हें ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई।

Sun, 19 Oct 2025 11:13 AMAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कथित मंगेतर के साथ ठहरे एक डॉक्टर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को आनन-फानन में ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने पर उनके साथ ठहरी लड़की ने ही होटल कर्मचारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। इसके चलते विसरा को सुरक्षित रख गया है।

लखनऊ के मड़ियाव के भरतनगर में स्थित होटल में डॉ. फुजैल अहमद (उम्र 28 वर्ष) सीतापुर के मिरदही टोला के रहने वाले थे। फुजैल अहमद चीन से एमबीबीएस करने के बाद लखनऊ के खदरा में रहकर एमसीआई परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। मड़ियांव भरतनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध हालात में तबीयत खराब होने के बाद ट्रामा सेंटर में मौत हो गई।

मृतक के चाचा हिलाल अख्तर के मुताबिक उन्हें पुलिस से जानकारी मिली थी, कि भतीजा फुजैल किसी लड़की के साथ मड़ियांव स्थित एक होटल में रुका था। जहां उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। हालत बिगड़ने पर लड़की ने होटल कर्मियों को जानकारी दी। जिसके बाद ट्रामा सेंटर ले जाया गया। जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों ने मामले में जांच की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। आगे की जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है।

परिवार के लोग हैरान

डॉक्टर की मौत से परिवारवाले हैरान रह गए हैं। उनका कहना है कि यूं अचानक डॉ.फुजैल के जाने की बात उनके गले से नहीं उतर रहती है। इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। उधर, पुलिस ने डॉक्टर फुजैल के साथ होटल में ठहरी लड़की से भी पूछताछ की है। पुलिस घटना के समय की परिस्थितियों को स्पष्ट करने की कोशिश की जा रहती है। इसके साथ ही पुलिस को फॉरेंसिक की रिपोर्ट का भी इंतजार है।

