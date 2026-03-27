लाइसेंसी रिवाल्वर से डॉक्टर ने खुद को गोली से उड़ाया, खून से लथपथ पति को देखकर चीख पड़ी पत्नी

सीतापुर जिले में बच्चों के डॉक्टर ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कनपटी से सटाकर मारी गई गोली से पूरा कमरा खून से सन गया।

Sitapur News: यूपी के सीतापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब शुक्रवार सुबह एक डॉक्टर ने खुद की कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर पत्नी और नौकर कमरे में भाग कर पहुंचे तो वह बेड पर खून से लथपथ पड़े थे। कनपटी पर गोली लगी थी, उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर उनके हाथ में थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का स्थल निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। आत्महत्या का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। पूछताछ में सामने आया है कि दो सप्ताह से वह घर में ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे।

शहर कोतवाली के बट्सगंज निवासी डॉ. राजेन्द्र चौधरी (69) बच्चों के डॉक्टर थे। खैराबाद इलाके में वह क्नीनिक चलाते थे। परिवार में पत्नी शक्ति चौधरी और दो बेटे हैं। दोनों बेटे बाहर रहते हैं। घर पर डॉ. राजेन्द्र और पत्नी शक्ति ही रहती थी। घर में एक नौकर भी था। सीओ सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूछताछ में पत्नी शक्ति चौधरी ने बताया कि शुक्रवार सुबह डॉ. राजेन्द्र सोकर उठे। उन्होंने नाश्ता किया।