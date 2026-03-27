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लाइसेंसी रिवाल्वर से डॉक्टर ने खुद को गोली से उड़ाया, खून से लथपथ पति को देखकर चीख पड़ी पत्नी

Mar 27, 2026 02:48 pm ISTDinesh Rathour सीतापुर
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सीतापुर जिले में बच्चों के डॉक्टर ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कनपटी से सटाकर मारी गई गोली से पूरा कमरा खून से सन गया।

लाइसेंसी रिवाल्वर से डॉक्टर ने खुद को गोली से उड़ाया, खून से लथपथ पति को देखकर चीख पड़ी पत्नी

Sitapur News: यूपी के सीतापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब शुक्रवार सुबह एक डॉक्टर ने खुद की कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर पत्नी और नौकर कमरे में भाग कर पहुंचे तो वह बेड पर खून से लथपथ पड़े थे। कनपटी पर गोली लगी थी, उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर उनके हाथ में थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का स्थल निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। आत्महत्या का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। पूछताछ में सामने आया है कि दो सप्ताह से वह घर में ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे।

शहर कोतवाली के बट्सगंज निवासी डॉ. राजेन्द्र चौधरी (69) बच्चों के डॉक्टर थे। खैराबाद इलाके में वह क्नीनिक चलाते थे। परिवार में पत्नी शक्ति चौधरी और दो बेटे हैं। दोनों बेटे बाहर रहते हैं। घर पर डॉ. राजेन्द्र और पत्नी शक्ति ही रहती थी। घर में एक नौकर भी था। सीओ सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूछताछ में पत्नी शक्ति चौधरी ने बताया कि शुक्रवार सुबह डॉ. राजेन्द्र सोकर उठे। उन्होंने नाश्ता किया।

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गोली की आवाज सुनकर दौड़ पड़ी पत्नी और नौकर

करीब 10 बजे वह लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करने की बात कहकर दूसरी मंजिल पर बने कमरे में ले गए। काफी देर बाद भी वह नीचे नहीं आए। इस बीच अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वह भागकर कमरे में पहुंची तो डॉ. राजेन्द्र बेड पर खून से लथपथ पड़े थे। उनके हाथ में लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। कनपटी से सटाकर खुद को मारी गोली से पूरा कमरा से खून से सन गया था। यह देख उनकी चीख निकल गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है। सीओ सिटी विनायक गोपाल भोसले के मुताबिक आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हसे सका है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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