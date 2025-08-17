जिम करने गई डॉक्टर की बेटी और भतीजी बनाया अश्लील वीडियो, बेटे पर तान दी पिस्टल

डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि जिम में उनकी बेटी, भतीजी और बेटे के साथ यह घटना हुई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी, भतीजी और बेटा एक प्रतिष्ठित जिम में व्यायाम करने जाते हैं। जिम में एक युवक भी व्यायाम करने आता है। उसने बेटी और भतीजी का अश्लील वीडियो बना लिया।

यूपी के मेरठ में जिम करने गई एक डॉक्टर की बेटी और भतीजी का किसी युवक ने अश्लील वीडियो बना लिया। उसने यह वीडियो वायरल करने की धमकी। यही नहीं डॉक्टर के बेटे के साथ मारपीट की और उस पर पिस्टल भी तान दी। पीड़ित डॉक्टर ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद डॉक्टर परिवार काफी डरा हुआ है। वे पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर हैं।

मामला मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र का है। रूड़की रोड शीलकुंज के रहने वाले चिकित्सक ने आरोप लगाया है कि जिम में उनकी बेटी, भतीजी और बेटे के साथ यह घटना हुई। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि उनकी बेटी, भतीजी और बेटा एक प्रतिष्ठित जिम में व्यायाम करने जाते हैं। जिम में एक युवक भी व्यायाम करने आता है। युवक ने एक दिन बेटी और भतीजी का जिम करते समय अश्लील वीडियो बना लिया। वह उन पर फब्तियां कसने लगा। इससे दोनों बुरी तरह परेशान हो गईं।

बेटी और भतीजी ने जिम के कोच से मामले की शिकायत की तो उन्होंने युवक को पकड़ लिया। कोच ने युवक को चेतावनी दी और मोबाइल से वीडियो डिलीट करा दिया। यही नहीं जिम कोच ने युवक से माफी भी मंगवाई। माफी मांगने पर उसे छोड़ दिया। डॉक्टर ने बताया कि तब लगा था कि युवक अब सुधर जाएगा और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा लेकिन थोड़े दिन बाद ही उसने फिर से परेशान करना शुरू कर दी।