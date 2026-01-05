Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsdoctor refused to touch his wife from suhagrat till date after marriage now he has committed a heinous act
डॉक्टर ने पत्नी को छुआ तक नहीं, पास आने से करता था मना, अब कर डाली घिनौनी हरकत

सुहागरात पर पति ने बहाना बनाकर संबंध बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद करीब 20 दिनों तक ससुराल में रहने के दौरान भी पति कभी करीब नहीं आए। महिला का कहना है कि जब उसने इस बारे में पूछताछ की तो पति ने कहा कि वह संबंध बनाने में सक्षम नहीं है।

Jan 05, 2026 07:45 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र की 31 वर्षीय एक महिला ने अपने डॉक्टर पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद पति ने कभी संबंध नहीं बनाए और बाद में खुद को शारीरिक रूप से अक्षम बताया। महिला ने अब पति और ससुर पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर गोरखनाथ थाने में रविवार शाम पति और ससुर के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी नवंबर 2025 में शाहपुर क्षेत्र में रहने वाले एक दंत चिकित्सक से हुई थी। आरोप है कि सुहागरात के दिन ही पति ने बहाना बनाकर संबंध बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद करीब 20 दिनों तक ससुराल में रहने के दौरान भी पति कभी करीब नहीं आए। महिला का कहना है कि जब उसने इस बारे में पूछताछ की तो पति ने स्वीकार किया कि वह संबंध बनाने में सक्षम नहीं है। महिला का आरोप है कि ससुराल वालों ने इस तथ्य को छिपाकर धोखे से उसकी शादी कराई। जानकारी मिलने पर उसने अपने मायके वालों को पूरी बात बताई।

27 नवंबर 2025 को महिला के पिता बेटी को अपने साथ मायके ले आए। महिला तभी से मायके में रह रही है। आरोप है कि इसके बाद पति ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर महिला की दो बहनों और परिवार के बारे में आपत्तिजनक और अश्लील बातें सोशल मीडिया पर लिखनी शुरू कर दीं, जिससे परिवार की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंच रही है।

महिला ने बताया कि 'एक जनवरी को उसकी बहन ने फोन कर सोशल मीडिया पर की जा रही बदनामी की जानकारी दी। आरोप है कि इसके अलावा अज्ञात नंबरों से गंदे मैसेज भी भिजवाए जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि महिला की तहरीर पर पति और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर डाले गए संदेशों की साइबर सेल की मदद से जांच कराई जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
