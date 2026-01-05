डॉक्टर ने पत्नी को छुआ तक नहीं, पास आने से करता था मना, अब कर डाली घिनौनी हरकत

संक्षेप: सुहागरात पर पति ने बहाना बनाकर संबंध बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद करीब 20 दिनों तक ससुराल में रहने के दौरान भी पति कभी करीब नहीं आए। महिला का कहना है कि जब उसने इस बारे में पूछताछ की तो पति ने कहा कि वह संबंध बनाने में सक्षम नहीं है।

गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र की 31 वर्षीय एक महिला ने अपने डॉक्टर पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद पति ने कभी संबंध नहीं बनाए और बाद में खुद को शारीरिक रूप से अक्षम बताया। महिला ने अब पति और ससुर पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर गोरखनाथ थाने में रविवार शाम पति और ससुर के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी नवंबर 2025 में शाहपुर क्षेत्र में रहने वाले एक दंत चिकित्सक से हुई थी। आरोप है कि सुहागरात के दिन ही पति ने बहाना बनाकर संबंध बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद करीब 20 दिनों तक ससुराल में रहने के दौरान भी पति कभी करीब नहीं आए। महिला का कहना है कि जब उसने इस बारे में पूछताछ की तो पति ने स्वीकार किया कि वह संबंध बनाने में सक्षम नहीं है। महिला का आरोप है कि ससुराल वालों ने इस तथ्य को छिपाकर धोखे से उसकी शादी कराई। जानकारी मिलने पर उसने अपने मायके वालों को पूरी बात बताई।

27 नवंबर 2025 को महिला के पिता बेटी को अपने साथ मायके ले आए। महिला तभी से मायके में रह रही है। आरोप है कि इसके बाद पति ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर महिला की दो बहनों और परिवार के बारे में आपत्तिजनक और अश्लील बातें सोशल मीडिया पर लिखनी शुरू कर दीं, जिससे परिवार की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंच रही है।