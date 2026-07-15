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घर-थाने और कोर्ट में उलझी डॉक्टर-नर्स की लव स्टोरी, अब साथ रहने की लगाई गुहार

By Pawan Kumar Sharma
प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में कोविड के दौरान शुरू हुई डॉक्टर और नर्स की लव स्टोरी घर-थाने और कोर्ट में उलझकर रह गई है।दो साल पहले डॉक्टर प्रेमी ने नर्स से लव मैरिज  कर लिया। लेकिन दोनों अपने-अपने ही घरों में रहते थे। हालांकि जब इस बात कि भनक युवती के परिजनों को चली तो उन्होंने दबाव बनाकर युवक पर केस दर्ज करा दिया। 

घर-थाने और कोर्ट में उलझी डॉक्टर-नर्स की लव स्टोरी, अब साथ रहने की लगाई गुहार

यूपी के कानपुर में डॉक्टर और नर्स की पांच साल पहले शुरू हुई लव स्टोरी घर-थाने और कोर्ट में उलझकर रह गई। डॉक्टर प्रेमी ने नर्स से दो साल पहले लव मैरिज तो कर लिया लेकिन परिवार वालों के राजी न होने की वजह से दोनों रहते अपने-अपने ही घरों में थे। यह सोचकर शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया कि एक न एक दिन घरवालों को मनाने लेंगे। इस बीच युवती के घर वालों को गैर बिरादरी के युवक से शादी करने का पता चला तो दबाव में लेकर उसकी ओर से मुकदमा भी दर्ज करा दिया। हालांकि दो दिन पहले युवती ने हिम्मत जुटाई और प्रेोमी के घर पहुंच गई। साथ ही दोनों ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और पूरी कहानी बताई। वहीं, पुलिस कमिश्नर ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

गोविंदनगर के रहने वाले युवक और बर्रा-7 की रहने वाली युवती कोविड के दौरान शहर के एक बड़े अस्पताल में साथ काम करते थे। इसी दौरान उनके बीच प्यार हो गया। गैर बिरादरी होने के चलते युवती ने परिजनों को प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं बताया। हालांकि 14 मई 2024 को दोनों ने आर्य समाज से लव मैरिज कर लिया और दूसरे दिन रजिस्ट्री ऑफिस में शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। दोनों के परिजन प्रेम विवाह के लिए राजी नहीं थे, इसलिए तब अलग-अलग ही रहना उचित समझा।

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दबाव बनाकर युवक पर दर्ज करा दिया केस

फोन पर बातचीत के दौरान युवती के परिजनों को शादी की भनक लग गई। इसके बाद युवती को दबाव में लेकर परिजनों ने युवक और उसके पिता के खिलाफ बर्रा थाने में मारपीट, रुपये मांगने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने इस मामले में जांच की तो माजरा कुछ और निकला। इसके बाद पुलिस ने युवक को पाबंद करके जाने दिया और चार्जशीट दाखिल कर दी। हालांकि इस बीच दोनों फोन पर बातचीत करते रहे। दोनों ने साथ रहने का निर्णय लेने में दो साल गुजार दिए। 12 जुलाई को युवती अपने घर से चोरी छिपे निकलकर युवक के गोविंदनगर स्थित घर पहुंची और दोनों साथ रहने लगे। युवक गोविंदनगर में अपना क्लीनिक चलाता है।

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नवंबर में कराया था केस

युवती ने 20 नवंबर 2025 को युवक पर केस कराया था। इसमें खाते से लेनदेन, पति व ससुर द्वारा रुपये मांगने के साथ ही इच्छा मृत्यु मांगते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। बर्रा थाना प्रभारी रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में डॉक्टर और उनके पिता के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में लगा दी गई है।

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अब साथ रहना है; पुलिस आयुक्त से बोली युवती

मंगलवार को प्रेमी युगल पुलिस आयुक्त ऑफिस पहुंचा। युवती ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि परिजनों के दबाव में बहुत रह लिया। अब अपने पति के साथ रहना है। घर से वह सीधे चौकी गई थी। वहां पति के साथ रहने का प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस परेशान न करे और कोई नया मुकदमा न हो इसलिए पुलिस आयुक्त कार्यालय पति के साथ आई हूं। पुलिस आयुक्त ने भी आश्वस्त किया कि पुलिस बेवजह कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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