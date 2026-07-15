घर-थाने और कोर्ट में उलझी डॉक्टर-नर्स की लव स्टोरी, अब साथ रहने की लगाई गुहार

कानपुर में कोविड के दौरान शुरू हुई डॉक्टर और नर्स की लव स्टोरी घर-थाने और कोर्ट में उलझकर रह गई है।दो साल पहले डॉक्टर प्रेमी ने नर्स से लव मैरिज कर लिया। लेकिन दोनों अपने-अपने ही घरों में रहते थे। हालांकि जब इस बात कि भनक युवती के परिजनों को चली तो उन्होंने दबाव बनाकर युवक पर केस दर्ज करा दिया।

यूपी के कानपुर में डॉक्टर और नर्स की पांच साल पहले शुरू हुई लव स्टोरी घर-थाने और कोर्ट में उलझकर रह गई। डॉक्टर प्रेमी ने नर्स से दो साल पहले लव मैरिज तो कर लिया लेकिन परिवार वालों के राजी न होने की वजह से दोनों रहते अपने-अपने ही घरों में थे। यह सोचकर शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया कि एक न एक दिन घरवालों को मनाने लेंगे। इस बीच युवती के घर वालों को गैर बिरादरी के युवक से शादी करने का पता चला तो दबाव में लेकर उसकी ओर से मुकदमा भी दर्ज करा दिया। हालांकि दो दिन पहले युवती ने हिम्मत जुटाई और प्रेोमी के घर पहुंच गई। साथ ही दोनों ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और पूरी कहानी बताई। वहीं, पुलिस कमिश्नर ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

गोविंदनगर के रहने वाले युवक और बर्रा-7 की रहने वाली युवती कोविड के दौरान शहर के एक बड़े अस्पताल में साथ काम करते थे। इसी दौरान उनके बीच प्यार हो गया। गैर बिरादरी होने के चलते युवती ने परिजनों को प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं बताया। हालांकि 14 मई 2024 को दोनों ने आर्य समाज से लव मैरिज कर लिया और दूसरे दिन रजिस्ट्री ऑफिस में शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। दोनों के परिजन प्रेम विवाह के लिए राजी नहीं थे, इसलिए तब अलग-अलग ही रहना उचित समझा।

दबाव बनाकर युवक पर दर्ज करा दिया केस फोन पर बातचीत के दौरान युवती के परिजनों को शादी की भनक लग गई। इसके बाद युवती को दबाव में लेकर परिजनों ने युवक और उसके पिता के खिलाफ बर्रा थाने में मारपीट, रुपये मांगने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने इस मामले में जांच की तो माजरा कुछ और निकला। इसके बाद पुलिस ने युवक को पाबंद करके जाने दिया और चार्जशीट दाखिल कर दी। हालांकि इस बीच दोनों फोन पर बातचीत करते रहे। दोनों ने साथ रहने का निर्णय लेने में दो साल गुजार दिए। 12 जुलाई को युवती अपने घर से चोरी छिपे निकलकर युवक के गोविंदनगर स्थित घर पहुंची और दोनों साथ रहने लगे। युवक गोविंदनगर में अपना क्लीनिक चलाता है।

नवंबर में कराया था केस युवती ने 20 नवंबर 2025 को युवक पर केस कराया था। इसमें खाते से लेनदेन, पति व ससुर द्वारा रुपये मांगने के साथ ही इच्छा मृत्यु मांगते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। बर्रा थाना प्रभारी रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में डॉक्टर और उनके पिता के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में लगा दी गई है।