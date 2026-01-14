चीनी मांझे की चपेट में आने से कटी डॉक्टर की गर्दन, मौत से मचा हड़कंप

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDoctor neck cut by Chinese thread, death causes panic in jaunpur
यूपी के जौनपुर में चीनी मांझे की चपेट में आने से डॉक्टर की गर्दन कट गई। यह घटना लाइन बाजार थानाक्षेत्र के पचहटिया गांव के पास प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के सामने हुई।

Jan 14, 2026 04:52 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चीनी मांझे की चपेट में आने से एक डॉक्टर की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना लाइन बाजार थानाक्षेत्र के पचहटिया गांव के पास प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के सामने हुई। डॉक्टर की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है।

पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि केराकत कोतवाली क्षेत्र निवासी डॉ. मोहम्मद शमीर फिजियो थेरेपीस्ट और एक निजी चिकित्सक थे। उन्होंने बताया कि डॉ. शमीर बुधवार सुबह मोटरसाइकिल से जौनपुर मुख्यालय किसी चिकित्सक से मिलने आए थे और वापस लौटते समय प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के पास अचानक सड़क पर फैले चीनी मांझे की चपेट में आ जाने से उनकी गर्दन बुरी तरह कट गई।

अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचे यातायात निरीक्षक सुशील मिश्र ने तत्काल घायल को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी मौत हो गई। क्षेत्राधिकारी (नगर) गोल्डी गुप्ता ने बताया कि पुलिस चीनी मांझे पर पूरी तरह रोक लगाना का प्रयास कर रही है लेकिन ऑनलाइन बिक्री की वजह से रोक लगाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुजफ्फरनगर में गंग नहर के पास एक महिला का शव पाया गया

वहीं मुजफ्फरनगर जिले के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में बुधवार को गंग नहर के पास एक महिला का शव पाया गया। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि महिला की हत्या करने के बाद शव को वहां फेंका गया था। पुलिस अधीक्षक (नगर) सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। प्रजापत ने पत्रकारों से कहा, ''ऐसी आशंका हैं कि महिला की हत्या किये जाने के बाद उसके शव को नहर के पास फेंक दिया गया होगा।'' उन्होंने कहा कि पुलिस जांच जारी है।

