इलाज कराने आई युवती से डॉक्टर ने की छेड़छाड़, गुस्साए घर वालों ने क्लीनिक पर किया हंगामा
गोरखपुर के चौरीचौरा थाना क्षेत्र के डुमरी खास में सोनबरसा सिनेमा हाल के पास स्थित एक क्लीनिक पर इलाज कराने आई युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने पहले इंजेक्शन लगाया और फिर उसके साथ छेड़खानी की। छेड़खानी को लेकर सोमवार को क्लीनिक पर पहुंचने परिवारीजनों ने हंगामा किया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गुलरिहा थानाक्षेत्र के भटहट निवासिनी एक युवती ने बताया कि उसके हाथ और पैर में दर्द हो रहा था। रविवार को क्लीनिक पर डॉक्टर को दिखाने गई थी।
आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज के नाम पर एक इंजेक्शन लगाया और उसके बाद छेड़खानी की। इंजेक्शन की वजह से वह अर्द्धचेतन में थी। घर पहुंचकर जब पूरी तरह से होश में आई तब अपने परिवारीजनों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर उसके साथ गलत हरकत की है। इतना सुनते ही परिवारीजन डॉक्टर पर आक्रोशित हो गए और सोमवार को क्लीनिक पर पहुंच कर हंगामा करने लगे। डॉक्टर की पिटाई का भी आरोप है।
सूचना पर पहुंची चौरीचौरा पुलिस ने दोनों पक्ष को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। बताया गया कि डॉक्टर का परिवार क्लीनिक के पीछे आवास में रहता हैं। डॉक्टर की पत्नी ने बताया कि क्लीनिक के पीछे ही वह रहती हैं। हास्पिटल में अन्य मरीज भी भर्ती है। छेड़छाड़ का आरोप पूरी तरह से गलत है। एसपी नार्थ जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इलाज के दौरान छेड़खानी का आरोप लगाकर एक परिवार ने हंगामा किया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।