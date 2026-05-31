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रील का शौक जान पर भारी! बैलेंस बिगड़ने से गंगा में गिरे डॉक्टर की मौत, 4 घंटे के बाद शव मिला

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, कुंडा (प्रतापगढ़)
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प्रतापगढ़ में रायबरेली निवासी डॉक्टर मनोज कुमार मौर्य की गंगा किनारे रील बनाते समय संतुलन बिगड़ने से डूबकर मौत हो गई। चार घंटे की तलाश के बाद शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों साथियों से पूछताछ कर रही है।

रील का शौक जान पर भारी! बैलेंस बिगड़ने से गंगा में गिरे डॉक्टर की मौत, 4 घंटे के बाद शव मिला

प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में रायबरेली निवासी डॉक्टर की गंगा में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह गंगा किनारे खड़े होकर मोबाइल से रील बना रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ने से गहरे पानी में गिर गए। काफी तलाश और रेस्क्यू अभियान के बाद करीब चार घंटे में उनका शव बरामद किया गया। घटना के बाद गंगा घाट पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय मनोज कुमार मौर्य के रूप में हुई है। वह मूल रूप से मानिकपुर नगर पंचायत के शाहाबाद मोहल्ले के रहने वाले थे और वर्तमान में रायबरेली के गौरा बाजार सिविल लाइन क्षेत्र में परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम एकता मौर्य है, जबकि उनके दो बेटे सम्राट और विराट हैं। मनोज लखनऊ में निजी क्लीनिक चलाने के साथ-साथ नीट परीक्षा की कोचिंग भी संचालित करते थे।

टीले पर खड़े होकर रील बना रहे थे

परिजनों के अनुसार मनोज शनिवार शाम लखनऊ से रायबरेली पहुंचे थे। रविवार सुबह वह अपने दो मित्रों ऊंचाहार निवासी धीरज मिश्र और बहराइच निवासी प्रशांत कुमार के साथ पैतृक गांव शाहाबाद आए। यहां चचेरे भाई सुरेश मौर्य के घर कुछ समय रुकने के बाद सभी लोग गंगा स्नान के लिए शाहाबाद प्राथमिक विद्यालय के सामने बने अस्थायी कच्चे घाट पर पहुंचे।बताया जा रहा है कि गंगा किनारे बने टीले पर खड़े होकर मनोज मोबाइल से रील बना रहे थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह मोबाइल समेत गंगा के गहरे पानी में जा गिरे। नदी में तेज बहाव होने के कारण वह देखते ही देखते डूब गए। घटना को देखकर उनके साथियों में अफरा-तफरी मच गई और उन्होंने शोर मचाकर मदद मांगी।

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गंगा में कूदा साथी भी डूबने लगा, नाविकों ने बचाया

मानिकपुर के शाहाबाद प्राथमिक विद्यालय के पास कच्चे घाट पर मनोज कुमार मौर्य गंगा में डूबने लगे तो उन्हें बचाने के लिए साथी धीरज मिश्र ने भी छलांग लगा दी। वह खुद भी तेज लहरों में फंसकर डूबने लगा। घाट पर मौजूद दूसरे साथी प्रशांत पांडेय ने शोर मचाया तो नाविकों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूर्णिमा मेले के चलते घाट पर तैनात एसआई उमेश सिंह ने गोताखोरों और नाविकों की मदद से तत्काल खोज अभियान शुरू कराया।

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4 घंटे बाद डॉक्टर का शव बरामद हुआ

सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक तलाश के बावजूद सफलता नहीं मिली तो नदी में जाल डलवाया गया। करीब चार घंटे बाद घटनास्थल के पास ही मनोज का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए उनके दोनों साथियों के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी पंकज राय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सेल्फी और रील बनाने के दौरान गंगा में गिरने से मौत होने की बात सामने आई है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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