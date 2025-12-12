डॉक्टर ने महिला के पेट में छोड़ दिया कॉटन स्पंज, दोबारा ऑपरेशन से बची जान

संक्षेप: डॉक्टर से जब शिकायत की गई, तो पेट में गैस की वजह से दर्द होने की बात कहकर हीलाहवाली की गई। महिला को 15 मार्च की दोपहर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कई दिन बाद भी हालत में सुधार नहीं होने पर परिजनों ने उसे अन्य अस्पताल में दिखाया। अल्ट्रासाउंड में पेट के अंदर कॉटन स्पंज छूटने की जानकारी मिली।

यूपी के प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक ने एक महिला का ऑपरेशन करने के बाद पेट में ही कॉटन का स्पंज छोड़ दिया। आरोप है कि चिकित्सक की लापरवाही से गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। पीड़ित महिला की प्राइवेट अस्पताल में दोबारा ऑपरेशन कराकर कॉटन निकालने के बाद जान बच सकी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने डेढ़ साल बाद 10 नवंबर को महिला चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

एफआईआर के अनुसार, प्रतापगढ़ जिले की जमेठी कुंडा निवासी सज्जन प्रजापति की पत्नी रन्नो प्रजापति का आठ मार्च 2024 को एसआरएन अस्पताल में प्रसव पीड़ा होने पर ऑपरेशन हुआ था। लेकिन, गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। अस्पताल में ही 15 मार्च तक ऑपरेशन करने वाली महिला चिकित्सक की देखरेख में रही। ऑपरेशन के बाद भी पेट में लगातार दर्द होता रहा।

आरोप है कि डॉक्टर से जब शिकायत की गई, तो पेट में गैस की वह से दर्द होने की बात कहकर हीलाहवाली की गई। इसके बाद 15 मार्च की दोपहर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कई दिनों बाद भी हालत में सुधार नहीं होने पर परिजनों ने उसे प्राइवेट अस्पताल में दिखाया। जहां अल्ट्रासाउंड में पेट के अंदर कॉटन का स्पंज छूटने की जानकारी मिली।