बनियान-लोवर में डॉक्टर का CHC में युवती के साथ डांस, वीडियो वायरल, एक्शन की तैयारी

संक्षेप:

यूपी के शामली में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का एक युवती के साथ डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। बनियान और लोवर पहने डॉक्टर का वीडियो देख अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मामले की जांच शुरू हो गई है। डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

Fri, 21 Nov 2025 01:38 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, कांधला (शामली) विशेष संवाददाता
उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एक सरकारी डॉक्टर का बनियान और लोवर पहने एक युवती के साथ ठुमके लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। यह वीडियो अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर बने ड्यूटी रूम या सरकारी आवास में रिकॉर्ड किया गया लगता है। वीडियो सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और आरोपी चिकित्सक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई।

वीडियो में डॉक्टर सफेद रंग की बनियान और काले रंग की लोवर में नजर आ रहे हैं, जबकि युवती उनके साथ बॉलीवुड गाने की धुन पर डांस कर रही है। दोनों के ठुमके और नजदीकियां देखकर यह साफ हो रहा है कि यह कोई निजी पल था, जो किसी कारणवश लीक हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त डॉक्टर काफी समय से कांधला सीएचसी पर तैनात थे और उनकी ड्यूटी के दौरान यह घटना घटी। कुछ सूत्रों के अनुसार युवती उनकी मंगेतर हो सकती है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

मामला संज्ञान में आते ही सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वीरेंद्र सिंह ने तुरंत एक्शन लिया। डॉक्टर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सरकारी क्वार्टर तत्काल खाली करा लिया गया। डॉ. वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, “यह वीडियो अस्पताल की गरिमा और मर्यादा के पूरी तरह विपरीत है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र एक पवित्र स्थान है जहां मरीजों का इलाज होता है, न कि निजी पार्टियों का अड्डा। हमने डॉक्टर का स्पष्टीकरण शासन को भेज दिया है और आगे की कार्रवाई विभागीय स्तर पर होगी।”

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर डॉक्टर दोषी पाए गए तो निलंबन या स्थानांतरण जैसी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यह घटना एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में अनुशासन और नैतिकता के मुद्दे को उजागर करती है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार डॉक्टरों के डांस या पार्टी के वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिससे विभाग की किरकिरी होती रही है।

फिलहाल आरोपी डॉक्टर का पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन विभाग ने साफ कर दिया है कि सरकारी संपत्ति और ड्यूटी के दौरान ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यह प्रकरण शामली जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के लिए सबक है कि कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी होगी।