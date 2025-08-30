ब्रेकअप से भड़का डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज में घुसकर महिला डॉक्टर को पीटा

महिला डॉक्टर का कहना है कि विचारों में मतभेद होने के कारण उन्होंने उससे दोस्ती तोड़ ली। वह बार-बार फोन करके मिलने की जिद करता था लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उसने फोन करना बंद नहीं किया तो उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। इस पर वह 19 जुलाई को श्रीराममूर्ति मेडिकल कॉलेज आ गया।

ब्रेकअप से नाराज डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज में घुसकर पीजी की पढ़ाई कर रही महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता और मारपीट की। अब वह उन्हें तरह-तरह से धमकी देकर व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा है। आरोपी उनके मोबाइल का सिम भी छीनकर ले गया। आरोपी के खिलाफ थाना भोजीपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में रहने वाली डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि गाजियाबाद के संतोष मेडिकल से एमबीबीएस करने के बाद वह एसआरएमएस से गायनेकोलॉजी में पीजी कर रही हैं। गाजियाबाद में पढ़ाई के दौरान एक वर्ष सीनियर से उसकी दोस्ती हो गई। सीनियर गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन का निवासी है और संतोष मेडिकल कॉलेज से सर्जरी में पीजी कर रहा है।

विचारों में मतभेद होने के कारण बाद में उन्होंने उससे दोस्ती तोड़ ली। वह बार-बार फोन करके मिलने की जिद करता था लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उसने फोन करना बंद नहीं किया तो उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। इस पर वह 19 जुलाई को श्रीराममूर्ति मेडिकल कॉलेज आ गया। उन्होंने आरोपी से किसी भी तरह का संबंध रखने से इनकार किया तो वह बौखला गया और उनसे मारपीट की। उन्होंने मेडिकल परीक्षण कराया लेकिन उस समय रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।

सिम छीनकर कर रहा है ब्लैक मेल महिला डॉक्टर का आरोप है कि सीनियर उनका सिम भी छीन ले गया, जो कॉलेज की ओर से दिया गया था। अब वह उन्हें जान से मारने की धमकी और निजी जानकारी को सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा है। आरोपी ने उनके दिल्ली स्थित घर जाकर भाई को जान से मारने की धमकी दी। उनके सिम से उनके ही साथियों को कॉल करके ब्लैकमेल कर रहा है।