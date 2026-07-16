Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में मरीज देख रहे डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत, इलाज का मौका तक नहीं मिला

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर के हैलट अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक डॉक्टर की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उस समय वह इमरजेंसी में मरीज देख रहे थे। जब तक डॉक्टर का इलाज होता उससे पहले ही उनकी मौत हो गई।

मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में मरीज देख रहे डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत, इलाज का मौका तक नहीं मिला

Kanpur News: कानपुर के हैलट अस्पताल में ड्यूटी के दौरान जूनियर डॉक्टर विनोद बिंद की मौत हो गई। उनको खुद के इलाज तक का मौका नहीं मिला। साथी डाक्टर हार्ट अटैक की आशंका जता रहे हैं। जिस समय डॉक्टर विनोद को हार्ट अटैक आया उस समय वह इमरजेंसी में थे। अचानक बिगड़ी तबीयत से साथी डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। जब तक विनोद का इलाज होता उससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुके थे।

डॉ. विनोद बिंद मूल रूप से जौनपुर के निवासी थे और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एमएस (द्वितीय वर्ष) के छात्र थे। वे ऑर्थोपेडिक्स विभाग से जुड़े हुए थे। जानकारी के अनुसार, इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान उन्होंने साथियों से पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द और बेचैनी की शिकायत की। इसके बाद साथी डॉक्टरों ने तत्काल उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। उनकी उलझन और घबराहट लगातार बढ़ती गई।

ये भी पढ़ें:सिपाही सुसाइड में नया मोड़, एसओ और 2 सिपाहियों की वजह से जान दे रहा, ऑडियो वायरल

साथी डॉक्टर और छात्रों में शोक की लहर

स्थिति गंभीर होने पर उनका ईसीजी और अन्य आवश्यक जांचें कराई गईं। बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट सामान्य आने से जूनियर डॉक्टर भी हैरान रह गए, जबकि दूसरी ओर उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। हालत नाजुक होने पर उन्हें तुरंत कार्डियोलॉजी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक को मौत की वजह माना जा रहा है। डॉ. विनोद बिंद के असामयिक निधन की खबर से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और हैलट अस्पताल के डॉक्टरों व छात्रों में शोक की लहर है।

अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में डॉक्टर मौजूद

डॉक्टर की अचानक से मौत की खबर मिलते ही शहर में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में डॉक्टर साथी अस्पताल के बाहर जमा हो गए हैं। कई डॉक्टरों में आक्रोश भी देखना को मिला है। हालांकि डॉक्टर की मौत को लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

ये भी पढ़ें:VIDEO: मंगला एक्सप्रेस में टिकट मांगने पर महिला TTE का बाल खींचा, हाथापाई भी

रोडवेज बस लेकर जा रहे ड्राइवर की हार्टअटैक से मौत

वहीं दूसरी ओर दो दिन पहले मुजफ्फरनगर जिले में रोडवेज बस लेकर आ रहे ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार शामली जनपद के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव भाज्जू निवासी सुशील पिछले दस साल से मुजफ्फरनगर रोडवेज विभाग में संविदा पर चालक की नौकरी कर रहा था। रविवार को चालक सुशील मुजफ्फरनगर डिपो की बस को लेकर लखनऊ जा रहा था। बताया जाता है कि बरेली जनपद में अचानक ड्राईिवंग सीट पर बैठे चालक को सीने में दर्द हुआ। उस समय बस में लगभग 42 सवारी मौजूद थी। परिचालक ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। एआरएम प्रभात सिन्हा ने बताया कि चालक के परिजनों को संस्कार के लिए 20 हजार रुपए की धनराशि तत्काल उपलब्ध करा दी गयी है। संविदा चालक की मौत के मामले में विभाग से नौकरी व आर्थिक सहायता को लेकर पत्राचार किया जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Kanpur News Heart Attack Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।