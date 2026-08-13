डॉक्टर ने 8वीं मंजिल से कूदकर दी जान, स्टेशन अधीक्षक और बैंककर्मी बेटी की ठगी के हुए थे शिकार
पशु चिकित्सक परमात्मा सिंह की उम्र करीब 52 साल थी। वह अपनी पत्नी सावित्री सिंह, बेटा और बेटी के साथ अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल पर रहते थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे परमात्मा सिंह आठवीं मंजिल से नीचे गिरे। परिवार के लोग उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
Doctor commits suicide by jumping from the eighth floor: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक वेरेटनरी डॉक्टर ने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र में गुरुवार की सुबह-सुबह हुई इस घटना से सनसनी फैल गई है। खून से लथपथ डॉक्टर को उनके परिवारीजन पास के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची गोरखनाथ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर पिछले दिनों पकड़े गए एक रेलवे स्टेशन अधीक्षक और उसकी बैंक कर्मचारी बेटी की ठगी के शिकार हुए थे।
गोरखपुर के राजेंद्र नगर कॉलोनी स्थित बसंत इंक्लेव में रहने वाले पशु चिकित्सक परमात्मा सिंह की उम्र करीब 52 साल थी। वह अपनी पत्नी सावित्री सिंह, बेटा और बेटी के साथ अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल पर रहते थे। उनकी पत्नी भी पशु चिकित्सक हैं। परमात्मा सिंह वर्तमान में महराजगंज जिले के एक ब्लॉक में तैनात थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे परमात्मा सिंह अपार्टमेंट से नीचे गिरे। घटना की जानकारी होते ही परिवार के लोग उन्हें लेकर पास के निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पत्नी सावित्री सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है।
1.40 करोड़ की ठगी का लगाया था आरोप
परमात्मा सिंह ने इसी महीने (5 अगस्त 2026) को गोरखपुर के एम्स थाने में एक महिला ठग और उसके गिरोह के खिलाफ 1.40 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने पीएचडी कर चुकी महिला बैंक कर्मी, उसके रेलवे अधिकारी पिता, शिक्षक पति समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। पुलिस के अनुसार इस मामले में महिला और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एफआईआर दर्ज होने और ठगी का शिकार बनाने वाले पिता-पुत्री के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद परमात्मा सिंह इस मामले को लेकर तनाव और सदमे में थे।
आशंका जताई जा रही है कि इसी दुख के चलते उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है। पुलिस का कहना है कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। यह पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि परमात्मा सिंह की मौत का ठगी के मुकदमे और उससे जुड़े घटनाक्रम से क्या संबंध था। गोरखनाथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें