सैलरी से कई गुना ज्यादा थी लोन की EMI, जालसाजी और कर्ज के बोझ तले दबे डॉक्टर ने की खुदकुशी

गोरखपुर में एक पशु चिकित्सक ने अपार्टमेंट के आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। जांच में पता चला है कि सैलरी से कई गुना ज्यादा लोन की ईएमआई और करीब 1.40 करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी थीं।आरोप है कि लोन माफ कराने के नाम पर उनके साथ जालसाजी की गई।

UP News: गोरखपुर के राजेन्द्र नगर स्थित वसंत इनक्लेव अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से कूदकर पशु चिकित्सक डॉक्टर परमात्मा की खुदकुशी कर ली। परिजनों का कहना है कि उनकी सैलरी से ज्यादा ईएमई हो गई थी। उधर, मामले में पुलिस ने लोन जालसाजी की आरोपी गरिमा सिंह समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपितों पर आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद खुदकुशी से पहले के घटनाक्रम, आरोपितों से डॉक्टर के संपर्क और आर्थिक लेनदेन समेत अन्य बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है।

डॉक्टर परमात्मा ने गुरुवार सुबह वसंत इनक्लेव स्थित अपने अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। घटना के बाद पुलिस को उनकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उन्होंने गरिमा सिंह पुत्री ध्रुव नारायण सिंह को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार बताया था। सुसाइड नोट को पुलिस ने जांच का अहम हिस्सा बनाया है। परिवार के लोगों ने भी गरिमा सिंह और उससे जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

डॉक्टर की पत्नी का आरोप है कि गरिमा सिंह ने लोन माफ कराने के नाम पर उनके पति से अलग-अलग बैंकों से और लोन करा लिया और खुद ईएमआई जमा करने की बात कहते हुए लोन की रकम ट्रांसफर कराकर करीब 1.40 करोड़ रुपये हड़प ली। लोन की ईएमआई जब जमा नहीं हुई तब बैंक की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। परिवार के मुताबिक लोन की किस्त डॉक्टर के वेतन से भी कई गुना अधिक थी। आर्थिक दबाव और जालसाजी से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस अब सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की भी पड़ताल कर रही है।

अन्य जिलों में भी गरिमा के खिलाफ पड़ रही तहरीर पुलिस सूत्रों के मुताबिक गरिमा सिंह का ठगी का नेटवर्क केवल गोरखपुर तक सीमित नहीं है। अन्य जिलों में भी उसके खिलाफ जालसाजी की शिकायतें पुलिस को मिल रही है। कुशीनगर समेत कुछ अन्य जिलों में भी तहरीर दिए जाने की बात सामने आई है। संबंधित जिलों की पुलिस इन शिकायतों की जांच कर रही है।

चार मुकदमे पहले ही दर्ज गरिमा सिंह और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ एम्स और सहजनवां थाने में अब तक चार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। छह नए प्रार्थनापत्र की जांच और दूसरे जिलों में सामने आ रही शिकायतों के बाद पुलिस अब उसके कथित लोन जालसाजी नेटवर्क की पूरी कड़ी खंगालने में जुट गई है।