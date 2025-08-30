doctor chased and beaten in the field people got angry due to death of woman after delivery hospital vandalized डॉक्टर को खेत में दौड़ा कर पीटा, डिलीवरी के बाद महिला की मौत से भड़के लोग; अस्पताल में तोड़फोड़, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdoctor chased and beaten in the field people got angry due to death of woman after delivery hospital vandalized

डॉक्टर को खेत में दौड़ा कर पीटा, डिलीवरी के बाद महिला की मौत से भड़के लोग; अस्पताल में तोड़फोड़

25 वर्षीया रेनू पत्नी राजेश को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने गुरुवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। ऑपेरशन से महिला को प्रसव हुआ। इसके बाद रक्तस्राव होने लगा। महिला की हालत बिगड़ने पर अस्पताल के डॉक्टर स्वयं प्रसूता और नवजात को लेकर जिला महिला अस्पताल पहुंचे।

Ajay Singh संवाददाता, आजमगढ़Sat, 30 Aug 2025 08:07 PM
share Share
Follow Us on
डॉक्टर को खेत में दौड़ा कर पीटा, डिलीवरी के बाद महिला की मौत से भड़के लोग; अस्पताल में तोड़फोड़

यूपी के आजमगढ़ के तरवां बाजार में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर को आक्रोशित लोगों ने शनिवार को खेत में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। निजी अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की। घंटों बवाल के बाद पहुंची पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दो दिन पूर्व डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई थी।

मेंहनगर थाना क्षेत्र के मौलिया गांव निवासी 25 वर्षीया रेनू पत्नी राजेश को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने गुरुवार को तरवां बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। ऑपेरशन से महिला को प्रसव हुआ। इसके बाद रक्तस्राव होने लगा। महिला की हालत बिगड़ने पर अस्पताल के डॉक्टर स्वयं प्रसूता और नवजात को लेकर जिला महिला अस्पताल पहुंचे। वहां कुछ देर बाद रेनू की मौत हो गई। इसके बाद निजी अस्पताल का डॉक्टर वहां से फरार हो गया।

ये भी पढ़ें:सूदखोर की भांजी पर ही थी बुरी नजर, बहन ने ब्याज के रुपए न दिए तो रख दी ये डिमांड

परिजन महिला के शव को लेकर घर पहुंचे। आक्रोशित परिजन शुक्रवार को निजी अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर से दो लाख रुपये मुआवजा देने की बात पर समझौता हो गया। इसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। शनिवार सुबह परिजन डॉक्टर से फोन पर संपर्क करने लगे। आरोप है कि डॉक्टर ने फोन रिसीव नहीं किया। दोपहर 25-30 की संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए।

बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। इसके बाद डॉक्टर खेत की तरफ भागने लगा। ग्रामीणों ने खेत में दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। अस्पताल में भी तोड़फोड़ करने लगे। तरवां थाने से महज 50 मीटर दूर हो रहे बवाल की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई। तोड़फोड़ कर रहे 13 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस डॉक्टर के साथ सभी को लेकर थाने आई। थानाध्यक्ष चंद्रदीप पासवान ने बताया कि हिरासत में लिए गए 13 लोगों का शांतिभंग की धारा में चालान कर दिया गया है। कोई तहरीर नहीं मिली है। घटना की जांच की जा रही है। प्रभारी सीएमओ डॉ. ए अजीज ने कहा कि जांच कर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |