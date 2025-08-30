डॉक्टर को खेत में दौड़ा कर पीटा, डिलीवरी के बाद महिला की मौत से भड़के लोग; अस्पताल में तोड़फोड़

25 वर्षीया रेनू पत्नी राजेश को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने गुरुवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। ऑपेरशन से महिला को प्रसव हुआ। इसके बाद रक्तस्राव होने लगा। महिला की हालत बिगड़ने पर अस्पताल के डॉक्टर स्वयं प्रसूता और नवजात को लेकर जिला महिला अस्पताल पहुंचे।

यूपी के आजमगढ़ के तरवां बाजार में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर को आक्रोशित लोगों ने शनिवार को खेत में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। निजी अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की। घंटों बवाल के बाद पहुंची पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दो दिन पूर्व डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई थी।

मेंहनगर थाना क्षेत्र के मौलिया गांव निवासी 25 वर्षीया रेनू पत्नी राजेश को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने गुरुवार को तरवां बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। ऑपेरशन से महिला को प्रसव हुआ। इसके बाद रक्तस्राव होने लगा। महिला की हालत बिगड़ने पर अस्पताल के डॉक्टर स्वयं प्रसूता और नवजात को लेकर जिला महिला अस्पताल पहुंचे। वहां कुछ देर बाद रेनू की मौत हो गई। इसके बाद निजी अस्पताल का डॉक्टर वहां से फरार हो गया।

परिजन महिला के शव को लेकर घर पहुंचे। आक्रोशित परिजन शुक्रवार को निजी अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर से दो लाख रुपये मुआवजा देने की बात पर समझौता हो गया। इसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। शनिवार सुबह परिजन डॉक्टर से फोन पर संपर्क करने लगे। आरोप है कि डॉक्टर ने फोन रिसीव नहीं किया। दोपहर 25-30 की संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए।