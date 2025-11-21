दोबारा मेरा हाथ पकड़ा तो हत्या कर दूंगी...प्रधानाचार्य ने बाल पकड़कर छात्रा को पीटा, चरित्र पर सवाल उठाया

संक्षेप: हापुड़ के पिलखुवा नगर के एक स्कूल की प्रधानाचार्या का वीडियो सोशल मीडिया पर हो वायरल रहा है, जिसमें उनका गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है और वह एक छात्रा व उसके परिजनों को धमकी देते हुए दिख रही हैं।

हापुड़ के पिलखुवा नगर के एक स्कूल की प्रधानाचार्या का वीडियो सोशल मीडिया पर हो वायरल रहा है, जिसमें उनका गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है और वह एक छात्रा व उसके परिजनों को धमकी देते हुए दिख रही हैं। वह छात्रा के लिए कह रही हैं कि अगर इसने दुबारा मेरा हाथ पकड़ा तो मैं इसकी हत्या कर दूंगी। वीडियो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। नगर के मोहल्ला निवासी एक किशोरी एक स्कूल में कक्षा नौवीं की छात्रा हैं।

छात्रा का आरोप है कि 20 नवंबर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद प्रधानाचार्या ने बाल पकड़कर उसके साथ जमकर मारपीट की। छात्रा ने घर पहुंचकर परिजन को मामले की जानकारी दी। परिजन छात्रा को लेकर प्रधानाचार्या के पास स्कूल पहुंचे और उनसे इस संबंध में बात की तो वह भड़क गईं।