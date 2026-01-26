अश्लील वीडियो देखते हो...क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर लोगों से करते थे ठगी, पुलिस ने तीन को दबोचा

संक्षेप: खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों से साइबर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा कानपुर पुलिस ने किया है। गैंग के बदमाश लोगों को अश्लील वीडियो देखने की बात कहकर धमकाते थे और पैसे वसूल लेते थे। पुलिस ने छापेमारी कर गैंग के तीन बदमाशों को दबोच लिया है।

खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों से साइबर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा कानपुर पुलिस ने किया है। गैंग के बदमाश लोगों को अश्लील वीडियो देखने की बात कहकर धमकाते थे और पैसे वसूल लेते थे। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी की क्राइम ब्रांच टीम और सचेंडी पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर गैंग के तीन बदमाशों को दबोच लिया। इनसे तीन मोबाइल, 17 सिम कार्ड, तीन आधार कार्ड और विभिन्न बैंक खातों की पासबुकें बरामद की हैं। पुलिस ने तीनों को जेल भेज गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कई दिनों से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से सचेंडी के गांव ठाकुरदास का पुरवा में साइबर ठगी होने की शिकायत आ रही थी। जिस पर पश्चिम जोन की क्राइम ब्रांच और सचेंडी पुलिस ने ठाकुरदास का पुरवा में छापेमारी कर तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार लिया। इनसे तीन फोन, 17 सिम कार्ड, तीन फर्जी आधार कार्ड और विभिन्न बैंक खातों की पासबुक बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने नाम कानपुर देहात के थाना गजनेर के बलरामपुर निवासी अरविंद सिंह, सचेंडी के ठाकुर दास का पुरवा निवासी अनुराग सिंह व विकास सिंह बताया।

आरोपित खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों को कॉल करते थे। उन्हें अश्लील वीडियो देखने के नाम पर धमकाते थे। उन्हें झांसे में लेकर रुपये एकाउंट में ट्रांसफर करा लेते थे। आरोपितों के एक्टिव तीन मोबाइल नंबरों की एनसीसीआरपी में यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से 10 शिकायतें दर्ज हैं। आरोपितों को जेल भेजकर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।

शहर से लेकर देहात तक सक्रिय है गैंग सूत्रों की मानें तो सचेंडी व कानपुर देहात की पुलिस और राजनीतिज्ञ दलों के संरक्षण में साइबर गैंग संचालित हो रहा है। सचेंडी के छत्तापुरवा, रेवरी अड्डा, पंचमपुरवा, मठ्ठापुरवा, सोना और कानपुर देहात के गजनेर, मूसानगर, रेवना, रनियां, अकबरपुर पर साइबर ठग सक्रिय हैं। साइबर गैंग खेतों, नदी,सुनसान इलाकों में बैठकर लोगों को शिकार बनाते हैं। जानकारी पुलिस और राजनीतिज्ञ पार्टी से जुड़े लोगों को होती है, लेकिन साइबर ठगों की मदद करने पर उन्हें मोटी रकम मिलती है। बाहरी राज्यों और जिलों की पुलिस के आने पर ये लोग आरोपितों को पहले ही सूचना दे देते हैं। जब सचेंडी में पुलिस टीम छापेमारी करती है तो आरोपित कानपुर देहात जाकर काम करते हैं। जब कानपुर देहात में पुलिस छापेमारी करती है, तो सचेंडी आते हैं। तीन दिन पहले कानपुर देहात की पुलिस ने सचेंडी छत्तापुरवा से युवक को साइबर ठगी के आरोप में उठाया था।