Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDo you watch pornographic videos Three people arrested for posing as crime branch officers and defrauding
अश्लील वीडियो देखते हो...क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर लोगों से करते थे ठगी, पुलिस ने तीन को दबोचा

अश्लील वीडियो देखते हो...क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर लोगों से करते थे ठगी, पुलिस ने तीन को दबोचा

संक्षेप:

खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों से साइबर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा कानपुर पुलिस ने किया है। गैंग के बदमाश लोगों को अश्लील वीडियो देखने की बात कहकर धमकाते थे और पैसे वसूल लेते थे। पुलिस ने छापेमारी कर गैंग के तीन बदमाशों को दबोच लिया है।

Jan 26, 2026 09:15 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों से साइबर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा कानपुर पुलिस ने किया है। गैंग के बदमाश लोगों को अश्लील वीडियो देखने की बात कहकर धमकाते थे और पैसे वसूल लेते थे। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी की क्राइम ब्रांच टीम और सचेंडी पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर गैंग के तीन बदमाशों को दबोच लिया। इनसे तीन मोबाइल, 17 सिम कार्ड, तीन आधार कार्ड और विभिन्न बैंक खातों की पासबुकें बरामद की हैं। पुलिस ने तीनों को जेल भेज गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कई दिनों से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से सचेंडी के गांव ठाकुरदास का पुरवा में साइबर ठगी होने की शिकायत आ रही थी। जिस पर पश्चिम जोन की क्राइम ब्रांच और सचेंडी पुलिस ने ठाकुरदास का पुरवा में छापेमारी कर तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार लिया। इनसे तीन फोन, 17 सिम कार्ड, तीन फर्जी आधार कार्ड और विभिन्न बैंक खातों की पासबुक बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने नाम कानपुर देहात के थाना गजनेर के बलरामपुर निवासी अरविंद सिंह, सचेंडी के ठाकुर दास का पुरवा निवासी अनुराग सिंह व विकास सिंह बताया।

आरोपित खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों को कॉल करते थे। उन्हें अश्लील वीडियो देखने के नाम पर धमकाते थे। उन्हें झांसे में लेकर रुपये एकाउंट में ट्रांसफर करा लेते थे। आरोपितों के एक्टिव तीन मोबाइल नंबरों की एनसीसीआरपी में यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से 10 शिकायतें दर्ज हैं। आरोपितों को जेल भेजकर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें:लुटेरों की जेब में चाकू रखकर बरामदगी दिखा रहे थे दारोगा,वायरल वीडियो ने खोली पोल

शहर से लेकर देहात तक सक्रिय है गैंग

सूत्रों की मानें तो सचेंडी व कानपुर देहात की पुलिस और राजनीतिज्ञ दलों के संरक्षण में साइबर गैंग संचालित हो रहा है। सचेंडी के छत्तापुरवा, रेवरी अड्डा, पंचमपुरवा, मठ्ठापुरवा, सोना और कानपुर देहात के गजनेर, मूसानगर, रेवना, रनियां, अकबरपुर पर साइबर ठग सक्रिय हैं। साइबर गैंग खेतों, नदी,सुनसान इलाकों में बैठकर लोगों को शिकार बनाते हैं। जानकारी पुलिस और राजनीतिज्ञ पार्टी से जुड़े लोगों को होती है, लेकिन साइबर ठगों की मदद करने पर उन्हें मोटी रकम मिलती है। बाहरी राज्यों और जिलों की पुलिस के आने पर ये लोग आरोपितों को पहले ही सूचना दे देते हैं। जब सचेंडी में पुलिस टीम छापेमारी करती है तो आरोपित कानपुर देहात जाकर काम करते हैं। जब कानपुर देहात में पुलिस छापेमारी करती है, तो सचेंडी आते हैं। तीन दिन पहले कानपुर देहात की पुलिस ने सचेंडी छत्तापुरवा से युवक को साइबर ठगी के आरोप में उठाया था।

म्यूल बैंक खातों से ट्रांसफर करते थे रकम

डीसीपी पश्चिम ने बताया आरोपितों से अलग-अलग लोगों के नाम से कई बैंकों की पासबुक मिली है। वे ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए बैंक खाते किराये पर लेते थे। उन्हीं म्यूल बैंक खातों में ठगी की रकम को ट्रांसफर करते थे ताकि पुलिस उन तक नहीं पहुंच सके। अगर मुकदमा दर्ज हो तो पुलिस बैंक खाताधारकों पर ही कार्रवाई करे। बैंक पासबुक में जमा आठ लाख रुपये को फ्रीज कराया गया है।

ये भी पढ़ें:धौंस दिखाने के लिए थार पर लगाई विधायक की फर्जी पास, SSP ने सीज कर दी गाड़ी
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |