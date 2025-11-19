Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdo patiyon se mann bhar gaya now mother of one child insists on a third marriage with a new lover
दो पतियों से मन भर गया, नए प्रेमी संग तीसरी शादी की जिद पर अड़ी एक बच्चे की मां

दो पतियों से मन भर गया, नए प्रेमी संग तीसरी शादी की जिद पर अड़ी एक बच्चे की मां

संक्षेप: इस महिला की पहली शादी सात साल पहले हुई थी। पहले पति के साथ करीब 4 साल गुजारने के बाद महिला को दूसरे युवक से प्यार हो गया। पहले दोनों की छिप-छिप कर मुलाकातें होती रहीं लेकिन जब भेद खुला तो महिला ने पहले पति को छोड़कर प्रेमी से शादी कर ली और खुल्लमखुल्ला उसके साथ रहने लगी।

Wed, 19 Nov 2025 01:44 PMAjay Singh संवाददाता, मुरादाबाद (भोजपुर)
share Share
Follow Us on

यूपी के मुरादाबाद से हैरान कर देने वाली एक खबर आ रही है। यह एक महिला ने एक के बाद दूसरी शादी कर ली। दूसरे पति से महिला का एक बच्चा भी है। अब महिला को तीसरे शख्स से प्यार हो गया है, जिसके दो बच्चे पहले से हैं। महिला अपने दोनों पतियों को छोड़कर अब नए प्रेमी के साथ तीसरी शादी करने पर अमादा हो गई है। इसे लेकर थाने में देर शाम तक पंचायत भी चली, हंगामा भी हुआ। अंत में पुलिस महिला को यह कहते हुए उसके पहले पति के घर भेज दिया पहले पति से तलाक लिए बगैर दूसरी ही शादी नहीं की सकती। जबकि इस मामले न पहले पति से तलाक लिया गया है न दूसरे पति से।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। मुरादाबाद के भोजपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली इस महिला की पहली शादी सात साल पहले हुई थी। पहले पति के साथ करीब चार साल का वक्त गुजारने के बाद महिला को दूसरे युवक से प्यार हो गया। पहले दोनों की छिप-छिप कर मुलाकातें होती रहीं लेकिन जब भेद खुला तो महिला ने पहले पति को छोड़कर प्रेमी से शादी कर ली और खुल्लमखुल्ला उसके साथ रहने लगी। यह दूसरी शादी तीन साल पहले हुई थी। दूसरे पति से महिला को एक बेटा भी हुआ। महिला अपने दूसरे पति के साथ ही रह रही थी। तीन साल का वक्त निकल गया। इस दौरान महिला का तीसरी बार लव अफेयर हुआ।

इस बार भोजपुर क्षेत्र के ही एक दूसरे गांव के युवक के साथ महिला की नजदीकियां बढ़ीं। दोनों के बीच प्यार हो गया। महिला का तीसरा प्रेमी भी पहले से शादी-शुदा है। उसके दो बच्चे भी हैं। मंगलवार को महिला ने अपनी शादी न प्रेमी के साथ करने की बात कही। इस पर बवाल मच गया। मामला थाने पहुंचा तो महिला वहां भी तीसरी शादी की जिद पर अड़ी रही। काफी देर तक पंचायत चलती रही लेकिन महिला अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई। वह नए प्रेमी के साथ ही शादी की जिद पर अड़ी रही। तब पुलिस ने महिला को पहले पति के यहां भेज दिया। पुलिस ने महिला से कहा कि पहले पति से तलाक लेने के बाद ही दूसरी शादी हो सकती है। जबकि इस मामले में दोनों पतियों से तलाक नहीं लिया गया है। मामले को लेकर देर शाम तक हंगामा चलता रहा।

ये भी पढ़ें:चार दिन में दो शादी, साल भर असलियत छिपाई; दोनों पत्नियां एक साथ थाने पहुंचीं
ये भी पढ़ें:पति से मिलने के बहाने घर में घुसा उसका दोस्त, तमंचे के बल पर पत्नी से रेप
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Husband-wife Fight Husband Wife UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |