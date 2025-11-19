दो पतियों से मन भर गया, नए प्रेमी संग तीसरी शादी की जिद पर अड़ी एक बच्चे की मां
यूपी के मुरादाबाद से हैरान कर देने वाली एक खबर आ रही है। यह एक महिला ने एक के बाद दूसरी शादी कर ली। दूसरे पति से महिला का एक बच्चा भी है। अब महिला को तीसरे शख्स से प्यार हो गया है, जिसके दो बच्चे पहले से हैं। महिला अपने दोनों पतियों को छोड़कर अब नए प्रेमी के साथ तीसरी शादी करने पर अमादा हो गई है। इसे लेकर थाने में देर शाम तक पंचायत भी चली, हंगामा भी हुआ। अंत में पुलिस महिला को यह कहते हुए उसके पहले पति के घर भेज दिया पहले पति से तलाक लिए बगैर दूसरी ही शादी नहीं की सकती। जबकि इस मामले न पहले पति से तलाक लिया गया है न दूसरे पति से।
यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। मुरादाबाद के भोजपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली इस महिला की पहली शादी सात साल पहले हुई थी। पहले पति के साथ करीब चार साल का वक्त गुजारने के बाद महिला को दूसरे युवक से प्यार हो गया। पहले दोनों की छिप-छिप कर मुलाकातें होती रहीं लेकिन जब भेद खुला तो महिला ने पहले पति को छोड़कर प्रेमी से शादी कर ली और खुल्लमखुल्ला उसके साथ रहने लगी। यह दूसरी शादी तीन साल पहले हुई थी। दूसरे पति से महिला को एक बेटा भी हुआ। महिला अपने दूसरे पति के साथ ही रह रही थी। तीन साल का वक्त निकल गया। इस दौरान महिला का तीसरी बार लव अफेयर हुआ।
इस बार भोजपुर क्षेत्र के ही एक दूसरे गांव के युवक के साथ महिला की नजदीकियां बढ़ीं। दोनों के बीच प्यार हो गया। महिला का तीसरा प्रेमी भी पहले से शादी-शुदा है। उसके दो बच्चे भी हैं। मंगलवार को महिला ने अपनी शादी न प्रेमी के साथ करने की बात कही। इस पर बवाल मच गया। मामला थाने पहुंचा तो महिला वहां भी तीसरी शादी की जिद पर अड़ी रही। काफी देर तक पंचायत चलती रही लेकिन महिला अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई। वह नए प्रेमी के साथ ही शादी की जिद पर अड़ी रही। तब पुलिस ने महिला को पहले पति के यहां भेज दिया। पुलिस ने महिला से कहा कि पहले पति से तलाक लेने के बाद ही दूसरी शादी हो सकती है। जबकि इस मामले में दोनों पतियों से तलाक नहीं लिया गया है। मामले को लेकर देर शाम तक हंगामा चलता रहा।