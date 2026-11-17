यूपी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि घबराएं नहीं जो लोग जहां सामान्य निवास कर रहे हैं वहीं वोटर बनें। चुनाव आयोग ने उदाहरण देकर समझाया है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी के सीईओ नवदीप रिणवा ने कहा है कि जो लोग जहां पर सामान्य निवास कर रहे हैं, वहां वोटर बन सकते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो शहर में नौकरी कर रहे हैं और किराए के मकान में भी रह रहे हैं, वह शहर में वोटर बन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वह अपने पैतृक गांव में जाकर वोटर बनें। उदाहरण दिया कि अगर कोई मुम्बई में नौकरी कर रहा है तो वह मुम्बई में ही वोटर बने तो ठीक रहेगा। शहर में जो बेघर लोग हैं उनके नाम भी मतदाता सूची में शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि गांव में आपका पैतृक घर है तो वहीं वोटर बनें। शहर में नौकरी कर रहे हैं तो वहां भी मतदाता बन सकते हैं। चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

यूपी की मतदाता सूची में महिलाओं व युवाओं को जोड़ने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में मतदाता साक्षरता क्लब की मदद से फॉर्म-6 भरवाकर युवाओं को वोटर बनाया जाएगा। जागरूकता कार्यक्रम भी चलेंगे। महिलाओं को मतदाता बनाने को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा वर्कर, एएनएम व स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी।

फर्जी वोटर बनने व बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई यूपी की मतदाता सूची में फर्जी ढंग से नाम जुड़वाने की कोशिश करने वाले लोगों और कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के आधार पर आम जनता व धारा-32 के आधार पर अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। जिसमें दो साल की सजा व जुर्माने का प्राविधान है। अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। पीलीभीत में दो एसडीएम व अन्य कर्मियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-32 में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दो आरोपित एसडीएम निलंबित भी किए गए हैं।

विदेश में रहने वाले भारतीय फॉर्म-6 ए भरें सीईओ ने कहा कि विदेश में रहने वाले भारतीय अगर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो वह फॉर्म-6 ए भरें। बहुत से लोग फार्म-6 भर रहे हैं। यह गलत है, क्योंकि विदेश में रहने वाले भारतीयों को मतदाता कार्ड जारी नहीं होता। वह पासपोर्ट दिखाकर अपना वोट डालते हैं और मतदाता सूची में उनका कॉलम भी अलग होता है। ऐसे में अगर गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

पंचायत-निकाय की मतदाता सूची से मिलान यूपी की मतदाता सूची में पंचायत व निकाय की मतदाता सूची से मिलान कराया जा रहा है। रायबरेली के मकदूमपुर ग्राम पंचायत में 448 वोटर ऐसे थे, जिनके नाम पंचायत मतदाता सूची में तो थे लेकिन यूपी की मतदाता सूची में नहीं थे। हाईकोर्ट के आदेश पर कराई गई जांच में मृत, स्थानांतरित व डुप्लीकेट इत्यादि को हटाने के बाद 92 वोटर ऐसे बचे जिनके नाम पंचायत सूची में थे लेकिन यूपी की मतदाता सूची में नहीं थे। ऐसे में इन्हें जोड़ने को फॉर्म-6 भरवाया जा रहा है। अब पूरे यूपी में तीनों मतदाता सूची के मिलान का यह अभियान चलाया जा रहा है।

एक महीने बहुत अहम युवा-महिलाएं दें खास ध्यान सीईओ ने कहा कि एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची पर मंगलवार से 16 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। ऐसे में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, वह फॉर्म-6 भरें। खासकर महिलाएं व फर्स्ट टाइम वोटर विशेष ध्यान दें।

जन्मतिथि व निवास के लिए आधार मान्य मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को जन्मतिथि व निवास के लिए आधार कार्ड मान्य होगा। आधार कार्ड पहले की तरह ही मान्य होगा। ऐसे में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो।

मतदाता शिकायत निवारण में यूपी नंबर वन यूपी राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर नागरिकों की ओर से पिछले महीने दी गई रेटिंग में नंबर एक पर रहा। 11 अप्रैल से 16 नवंबर तक 66698 शिकायतें प्राप्त हुईं और 66091 का निस्तारण किया गया। 99 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया गया।