गोरखपुर में सपा रोड शो के दौरान बुलडोजर की चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोर की मौत पर सियासत तेज है। सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वहीं, अखिलेश ने बुलडोजर से स्वागत नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं, ड्राइवर होता है।

गोरखपुर में अखिलेश यादव के रोड शो में शामिल बुलडोजर की चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोर की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। गुरुवार शाम मुख्यमंत्री योगी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। योगी ने सपा को घेरते हुए सख्त लहजे में कहा कि अब फिर से गर्मी चढ़ रही है। लेकिन, यूपी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं अपने समाजवादी साथियों से अपील करूंगा कि भविष्य में बुलडोजर से स्वागत नहीं किया जाए। सच्चाई तो ये है कि बुलडोजर के अंदर दिमाग नहीं ड्राइवर होता है। आपको बता दें सीएम योगी ने गुरुवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना जताई और घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, गुंडागर्दी के लिए नहीं। यूपी में किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सपा सरकार में माफियाओं ने प्रदेश तबाह किया- योगी मीडिया से बातचीत में सीएम योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक नाबालिग बच्चे को कुचलकर उसकी निर्मम हत्या की है। उन्होंने कहा कि मृतक एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी के परिवार का सदस्य था। ऐसे परिवार के साथ इस तरह की क्रूरता अक्षम्य है। बच्चा हाईस्कूल का छात्र था और स्कूल से घर लौट रहा था। मुख्यमंत्री के मुताबिक, जेसीबी से टक्कर लगने के बाद उसके ऊपर जबरन वाहन चढ़ाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। सपा सरकार में माफियाओं ने प्रदेश को तबाह किया था और अब फिर से इन लोगों में गर्मी चढ़ रही है। उन्होंने प्रशासन को दोषियों के खिलाफ कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना में शामिल हर व्यक्ति की जवाबदेही तय होगी। जिन्होंने अराजकता फैलाकर भय और दहशत का माहौल बनाया है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़ी है।