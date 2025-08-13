Do not say baseless things, Energy Minister AK Sharma got angry on the statement of SP MLA OP Singh, argument अनर्गल बातें न कहें, सपा विधायक ओपी सिंह के बयान पर भड़के उर्जा मंत्री एके शर्मा, नोकझोंक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अनर्गल बातें न कहें, सपा विधायक ओपी सिंह के बयान पर भड़के उर्जा मंत्री एके शर्मा, नोकझोंक

यूपी विधानसभा में विजन-2047 पर चर्चा के दौरान सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह और उर्जा मंत्री एके शर्मा के बीच नोकझोंक देखने को मिला। ऊर्जा मंत्री अपने ऊपर की गई टिप्पणी से भड़क गए। ओम प्रकाश सिंह के बयान को असत्य बताने के साथ ही कहा कि सदन में अनर्गल बयान न करें।

Yogesh Yadav लखनऊWed, 13 Aug 2025 10:51 PM
यूपी विधानसभा में बुधवार को विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश -विजन-2047 के मुद्दे पर चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और गाजीपुर के जमुनिया से सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह में तीखी नोकझोंक हो गई। एके शर्मा सपा सदस्य ओम प्रकाश सिंह द्वारा उनके सेवाकाल पर की गई टिप्पणी से खिन्न थे और उन्होंने हमला करते हुए हकीकत सामने रखी और ओम प्रकाश सिंह को करारा जवाब दिया।

हुआ यूं कि विजन-2047 पर चर्चा के दौरान ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि एक मंत्री हैं जो पूरे सेवाकाल में सिर्फ एक जिले में डीएम रहे। एक जगह तो उन्हें विधायकों की शिकायत पर हटाया गया। वह दावा कर रहे हैं कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विजन-2047 कुछ वैसे ही है जैसे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, गीत था, अब है कि बोल भारत विकसित होगा कि नहीं।

इस टिप्पणी को सुनकर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा सदन में तुरंत लौट आए। उन्होंने तेवर दिखाते हुए विधानसभा अध्यक्ष की सीट पर मौजूद अधिष्ठाता पंकज सिंह से समय मांगा और कहा कि सपा सदस्य ने जो भी बातें सदन में कहीं हैं, वह पूरी तरह असत्य हैं। उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। एके शर्मा ने कहा कि गाजीपुर में एक सद्दाम नाम का अपराधी था जो वहां समानांतर बिजली घर चलाता था। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसे किसका संरक्षण गाजीपुर में मिलता है, यह सब जानते हैं।

एके शर्मा ने कहा कि मैं एक नहीं तीन तीन जिले में डीएम रहा हूं। वह भी सवा दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही मेरा तबादला हुआ और मुझे हटाने के लिए कभी भी किसी विधायक ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने गुजरात में बतौर आईएएस तैनाती के दौरान कई जिलों में नियुक्ति का पूरा ब्योरा गिना डाला। इस पर ओम प्रकाश सिंह व सपा के अन्य सदस्य शोर-शराबा करने लगे। बाद में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दोनों को शांत किया।

