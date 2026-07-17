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आजम की गलती की सजा यूनिवर्सिटी को न दें, बुलडोजर ऐक्शन पर जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में आए मौलाना शहाबुद्दीन

By Dinesh Rathour
रामपुर
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ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने चिंता जताई है। मौलाना सरकार से जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई न करने की अपील की है।

आजम की गलती की सजा यूनिवर्सिटी को न दें, बुलडोजर ऐक्शन पर जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में आए मौलाना शहाबुद्दीन

Bareilly News: यूपी के रामपुर में मौजूद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई होने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने चिंता जताई है। मौलाना सरकार से जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई न करने की अपील की है। उन्होंने प्रेस को जारी बयान में सरकार से अपील की है कि आजम खान की गलती की सजा यूनिवर्सिटी को न दें। विश्वविद्यालय पर किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

मौलाना ने कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों में शामिल थे और उनके नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय केवल एक भवन नहीं, बल्कि शिक्षा का केंद्र है। उन्होंने कहा कि आजम खां के खिलाफ यदि कोई कानूनी कार्रवाई है तो वह कानून के दायरे में चल रही है, लेकिन उसका प्रभाव विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यदि संस्थान पर बुलडोजर चलता है तो उनके भविष्य पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।

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ध्वस्तीकरण की बजाय वैकल्पिक व्यवस्था तलाशे सरकार

मौलाना शहाबुद्दीन ने उत्तर प्रदेश सरकार और रामपुर प्रशासन से अपील की कि ध्वस्तीकरण की बजाय वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन भवनों पर कार्रवाई प्रस्तावित है, उन्हें सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है या नियमानुसार कंपाउंडिंग और जुर्माने जैसी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों को बचाना समाज और देश दोनों के हित में है तथा ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए जिससे कानून का पालन भी हो और छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो।

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जौहर विश्वविद्यालय पर कार्रवाई चंदा गबन मामले से ध्यान हटाने की कोशिश

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए दिया गया है। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राय ने कहा कि रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 जुलाई को सुनवाई के कुछ घंटों के भीतर ही ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। उन्होंने दावा किया कि जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण वर्ष 2005 में हुआ था, जबकि संबंधित क्षेत्र वर्ष 2024 में रामपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल किया गया। ऐसे में नक्शा स्वीकृत कराने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विधि के तहत स्थापित है और सभी आवश्यक मानकों का पालन किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षा संस्थानों को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य उच्च शिक्षण संस्थान बंद हुए हैं तथा शिक्षा व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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