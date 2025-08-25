मेरा शव परिवार को मत देना, चंदा लगाकर कर देना अंतिम संस्कार; युवक ने होटल में की आत्महत्या

गाजीपुर में एक शख्स ने बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के चलते होटल में आत्महत्या कर ली। फॉरेसिंक टीम को मौके से एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें लिखा था कि चंदा लगाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन उसका शव चाचा न दिया जाए।

यूपी के गाजीपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के चलते होटल में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं, फॉरेसिंक टीम को मौके से एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें युवक ने लिखा था कि चंदा लगाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन उसका शव चाचा या परिवार के अन्य सदस्यों को न दिया जाए।

ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल का है। जहां एक होटल के एक कमरे में एक कर्मचारी रुका था। देर तक दरवाजा बंद होने पर होटलकर्मियों को संदेह हुआ और इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने वीडियो ग्राफी की मदद से खिड़की से अंदर देखने का प्रयास किया। कमरे के भीतर युवक जमीन पर गिरा था और उसके मुंह से झांग निकल रहा था। पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खुलवाया और आनन-फानन में युवक को अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला।

सुसाइड नोट में युवक ने बेरोजगारी और आर्थिक तंगी की बात लिखी थी। जिसमें उसने चंदा लेकर अंतिम संस्कार और मृत्यु प्रमाण पत्र ससुरालजनों को देने की बात लिखी थी। उधर, इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि युवक आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। सुसाइड नोट बरामद हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।