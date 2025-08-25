Do not give my body to my family young man commits suicide in hotel मेरा शव परिवार को मत देना, चंदा लगाकर कर देना अंतिम संस्कार; युवक ने होटल में की आत्महत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गाजीपुर में एक शख्स ने बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के चलते होटल में आत्महत्या कर ली। फॉरेसिंक टीम को मौके से एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें लिखा था कि चंदा लगाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन उसका शव चाचा न दिया जाए।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजीपुरMon, 25 Aug 2025 05:39 PM
यूपी के गाजीपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के चलते होटल में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं, फॉरेसिंक टीम को मौके से एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें युवक ने लिखा था कि चंदा लगाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन उसका शव चाचा या परिवार के अन्य सदस्यों को न दिया जाए।

ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल का है। जहां एक होटल के एक कमरे में एक कर्मचारी रुका था। देर तक दरवाजा बंद होने पर होटलकर्मियों को संदेह हुआ और इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने वीडियो ग्राफी की मदद से खिड़की से अंदर देखने का प्रयास किया। कमरे के भीतर युवक जमीन पर गिरा था और उसके मुंह से झांग निकल रहा था। पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खुलवाया और आनन-फानन में युवक को अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला।

सुसाइड नोट में युवक ने बेरोजगारी और आर्थिक तंगी की बात लिखी थी। जिसमें उसने चंदा लेकर अंतिम संस्कार और मृत्यु प्रमाण पत्र ससुरालजनों को देने की बात लिखी थी। उधर, इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि युवक आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। सुसाइड नोट बरामद हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बिहार का रहने वाला था मृतक

युवक की पहचान बिहार के रहने वाले ओम प्रकाश राय के रूप में हुई है। युवक का ससुराल मोहम्मदाबाद के तमलपुर में था। जानकारी के मुताबिक वह सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। साल 2021 में उसकी बीवी की मौत हो गई थी और कुछ महीने पहले ही उसकी नौकरी भी छूट गई थी। जिसके कारण वह परेशान चल रहा था। यहां तक कि कमरे का किराया देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था।

