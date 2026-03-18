दो मिनट में ठीक कर दूंगा..., DM दफ्तर में चल रही बैठक में अधिकारी के बयान पर भड़के व्यापारी

चैंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने अध्यक्ष के सामने ऑडियो रिकॉर्डिंग और CCTV फुटेज किया। व्यापारियों का आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को सुनकर डीओ आपे से बाहर हो गए। व्यापारियों से उन्होंने कहा कि दो मिनट में ठीक कर देंगे।

UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में हुई व्यापार बंधु की बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा के व्यवहार से नाराज होकर व्यापारियों ने हंगामा किया। व्यापारी अधिकारी के दो मिनट में ठीक कर दूंगा के बयान से नाराज थे। हंगामे के बाद पुलिस ने अधिकारी को बैठक से बाहर किया। मामल में मुख्य राजस्व अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है।

बैठक शुरू होते ही चैंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने अध्यक्ष के सामने ऑडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज किया। व्यापारियों का आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को सुनकर डीओ डॉ.सुधीर कुमार आपे से बाहर हो गए। व्यापारियों से उन्होंने कहा कि दो मिनट में सबको ठीक कर देंगे। इतना सुनते ही बैठक में उपस्थित सभी व्यापारी प्रतिनिधि आक्रोशित होकर एक स्वर में विरोध करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने अधिकारी को बैठक से बाहर करते हुए कमरे में बिठा दिया। इसके बाद मुख्य राजस्व अधिकारी ने हस्तक्षेप किया।

अनुपस्थित अफसरों को नोटिस भेज मांगा जवाब बैठक में मच्छरों के आतंक का मुद्दा उठा। जिस पर जवाब देने के लिए नगर निगम की तरफ से कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। जिसके बाद नगर निगम सहित अन्य विभाग की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी अनुपस्थिति विभाग को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। इसी क्रम में व्यापारियों की ओर से पेयजल की व्यवस्था व्यापारिक मंडियों में कराए जाने का मांग की गई।

बैठक में अध्यक्ष ने विरासत गलियारे में पांडे हाता में मनोज कुमार गुप्ता नाम के व्यापारी की दुकान के सामने 6 फीट का विद्युत पैनल लगाने की शिकायत का संज्ञान लिया। बैठक में पूर्वी उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश नारायण पांडेय, संयुक्त व्यापार मंडल के संयोजक रमेश चंद्र गुप्ता, दिनेश पाठक, सौरभ सिंह, दीनानाथ मोदनवाल, आदित्य गुप्ता, अमर चौबे, नवीन चौरसिया, राजीव पांडेय, देवीदास आदि उपस्थित रहे।