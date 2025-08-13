DNA Test establishes mother of a girl child in her fight with another woman over daughter born in a hospital same time अस्पताल में पैदा बच्ची पर दो औरतों का था दावा, DNA जांच से सच सामने आ गया मां का सच, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
DNA Test establishes mother of a girl child in her fight with another woman over daughter born in a hospital same time

अस्पताल में पैदा बच्ची पर दो औरतों का था दावा, DNA जांच से सच सामने आ गया मां का सच

अस्पताल में एक समय पर दो औरतों की डिलीवरी के दौरान एक बच्ची मृत पैदा हुई थी जबकि दूसरी की जिंदा। मृत बच्ची के परिजनों ने बच्चा अदला-बदली का आरोप लगाकर जिंदा बच्ची पर दावा कर दिया था। डीएनए जांच से 20 महीने में मां तय हुई।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरWed, 13 Aug 2025 08:35 PM
अस्पताल में पैदा बच्ची पर दो औरतों का था दावा, DNA जांच से सच सामने आ गया मां का सच

कैंपियरगंज के एक अस्पताल में लगभग दो साल पहले पैदा हुई एक बच्ची की मां कौन है, इस बात का फैसला डीएनए जांच से हो गया है। शुक्र इस बात का रहा कि बच्ची पिछले दो साल से जिस महिला के पास है, जांच में वो ही उसकी मां निकली। अपने समय का बहुचर्चित यह केस अब जाकर डीएनए रिपोर्ट से सुलझा है। अस्पताल में एक समय पर दो महिलाओं की डिलीवरी के दौरान एक मां का बच्चा मृत पैदा हुआ था और दूसरे मां को यह बच्ची हुई थी। जिस परिवार का बच्चा मरा पैदा हुआ था, उन लोगों ने बच्चा बदलने का आरोप लगाकर केस कर दिया था।

24 नवंबर 2023 को जन्मी बच्ची की डीएनए रिपोर्ट 20 महीने बाद आई है। जांच रिपोर्ट से बच्ची संत कबीरनगर जिले के मेंहदावल कस्बे की रहने वाली रेखा की निकली। बच्ची पहले से ही उसी के पास है। महराजगंज की एक महिला का दावा गलत निकला। महराजगंज की किसमती देवी ने बच्ची पर दावा ठोक दिया था। बच्ची अब डेढ़ वर्ष से ऊपर की है और उसका नाम सृष्टि रखा गया है। दूसरा पक्ष अब इतनी देर से रिपोर्ट आने पर सवाल उठा रहा है।

महराजगंज के मुनिराम ने अस्पताल संचालक पर बच्ची की अदला-बदली का आरोप लगाते हुए कैंपियरगंज पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस जांच में पता चला कि एक ही समय पर दो औरतों ने बच्चियों को जन्म दिया था। एक की बच्ची मृत पैदा हुई थी। इसके बाद जीवित बच्ची को दोनों अपना बताने लगी। किसमती के पति मुनिराम के केस दर्ज कराने पर पुलिस ने डीएनए टेस्ट का निर्णय लिया और मृत बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया।

दोनों परिवार और जीवित बच्ची का सैंपल लखनऊ भेजा गया था। 20 महीने बाद डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची संत कबीरनगर की रेखा की निकली। महराजगंज वालों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। पुलिस ने रिपोर्ट लगाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

शुरू से मालूम था, बच्ची मेरी है…

रेखा ने बताया कि उसे शुरू से मालूम था कि बच्ची उसकी ही है। पुलिस ने भी बच्ची की सुपुर्दगी उसे ही दी थी। लेकिन, विवाद होने के चलते मन में एक दुविधा थी। डीएनए रिपोर्ट से वह दुविधा समाप्त हो गई। अस्पताल की घटना याद करते हुए रेखा ने बताया कि डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने जा रहे थे, तभी किसमती देवी भी आ गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पूछने पर रेखा ने कहा कि पहले किसमती का ऑपरेशन कर दें।

बाद में एक और चिकित्सक के आने के बाद पांच मिनट के अंतराल पर दोनों का ऑपरेशन हो गया। रेखा के मुताबिक जन्म लेने के बाद उसने अपनी बच्ची को देखा था और उसे रोते हुए भी सुना था। वहीं किसमती देवी की बच्ची नहीं रोई थी। चिकित्सक के बताने पर उनके पति विवाद करने लगे और मामला डीएनए जांच तक पहुंच गया।

रिपोर्ट में देरी होने पर ही छोड़ दी थी उम्मीद

मुनिराम साहनी ने कहा कि पुलिस की कार्यशैली से वह असंतुष्ट हैं। जब उन्होंने केस दर्ज कराया था और डीएनए जांच की बात आई तो पुलिस ने कहा था कि रिपोर्ट छह महीने में ही आ जाएगी। इंतजार करने के बाद वह मुंबई चले गए। कुछ समय बाद किसमती देवी को एक बच्ची हुई, जो अब छह महीने की हो चुकी है। मुनिराम ने सवाल उठाया कि 20 महीने बाद जो रिपोर्ट आई है, वह सही है, इसकी क्या गारंटी है।

दोनों परिवार मुंबई में रहकर करते हैं काम

संत कबीरनगर की रेखा और महराजगंज की किसमती इस समय मुंबई में हैं। रेखा ने बताया कि वह पति के साथ मुंबई में रहती है। उसके जेठ-जेठानी समेत परिवार के अन्य लोग भी वहीं काम करते हैं। मुनिराम भी मुंबई में परिवार के साथ रहता है और वहीं काम करता है।

