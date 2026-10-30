वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिली तो DM नपेंगे, UP में जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आयोग की चेतावनी
यूपी में आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को चेतावनी दी है। आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम पर कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ, प्रमुख संवादाता। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीएम) को चेतावनी दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम नपेंगे। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने सभी डीएम को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव में लगे सभी अधिकारी किसी से भी अपना लॉगिन व पासवर्ड साझा नहीं करेंगे। ऐसी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
शुक्रवार को सीईओ की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार डीएम खुद ईसीआई नेट एप पर प्रतिदिन लॉगिन कर मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की समीक्षा करें। मतदाता फॉर्म-छह, छह-ए, सात व आठ के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करें। मतदाता सूची संबंधित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने को नियमित समीक्षा करें। बुक ए कॉल विद बीएलओ की कोई भी कॉल रिक्वेस्ट 48 घंटे से अधिक लंबित न रहे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-13क तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम अपने जनपद में मतदाता सूची से संबंधित समस्त कार्यों के समन्वय, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह जिम्मेदारी केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों अथवा अधीनस्थ अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी अंतिम प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारी डीएम की होती है।
सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची से संबंधित प्रत्येक प्रकरण की प्रभावी निगरानी करते हुए समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन ईसीआई नेट पर लॉगिन करें। सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बीएलओ सुपरवाइजर एवं बूथ लेवल अधिकारियों के प्रोफाइल में सही नाम, मोबाइल नंबर, पदनाम एवं फोटो की उपलब्धता तथा शुद्धता का सत्यापन किया जाए। यही नहीं इन अधिकारियों के अंतिम लॉगिन की भी प्रतिदिन समीक्षा की जाए। किसी भी स्तर पर मतदाता के आवेदन व फार्म लंबित पाए जाने, निस्तारण में असामान्य विलंब होने और लॉगिन निष्क्रिय रहने की स्थिति में तत्काल कारण ज्ञात कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।
शिकायतों के निस्तारण की रोज करें समीक्षा
राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी) एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रत्येक शिकायत की दैनिक समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध, तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। डीएम स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित किसी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से शिकायतों के उत्तरों का नियमित सैंपल परीक्षण भी कराएं। लापरवाही पर कार्रवाई की जाए।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें