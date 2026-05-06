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DM अंकल, सड़क बनवा दीजिए; 6 साल की बच्ची की अपील के बाद हरकत में आया प्रशासन

May 06, 2026 11:57 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर
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लखीमपुर खीरी में एक बच्ची की मासूम अपील पर जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है। दरअसल, कक्षा-1 की छात्रा मानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर अपने घर के पास पानी से भरी सड़क की मरम्मत कराने की गुहार लगाई थी।

DM अंकल, सड़क बनवा दीजिए; 6 साल की बच्ची की अपील के बाद हरकत में आया प्रशासन

UP News: यूपी के लखीमपुर के लखीमपुर ब्लॉक के सलेमपुर कोन क्षेत्र में एक मासूम बच्ची की मासूमियत भरी अपील ने प्रशासन को झकझोर दिया। कक्षा एक की छात्रा मानवी सिंह का ‘हेलो! डीएम अंकल, आप बहुत अच्छे हैं…, हमारी भी सड़क बनवा दीजिए’ कहते हुए बनाया गया वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो देखकर डीएम अंजनी कुमार सिंह छात्रा मानवी से मिलने उसके घर पहुंच गए और उसके साथ सड़क का मुआयना किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द सड़क दुरुस्त कराने और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

राजकीय पॉलिटेक्निक के पास से गुजरने वाला यह मार्ग लंबे समय से जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। इसी रास्ते पर सामुदायिक शौचालय, आयुष्मान सेंटर, आंबेडकर पार्क, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पानी की टंकी स्थित हैं, जिससे रोजाना सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है। बावजूद इसके सड़क की हालत बेहद जर्जर है। बारिश के बाद खड़ंजा उखड़कर ऊंचा-नीचा हो गया है, जिससे जलभराव और बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बदहाल रास्ते के कारण राहगीरों, मरीजों और खासकर स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

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डीएम ने किया निरीक्षण

जांच में पाया गया कि घर से मुख्य सड़क को जोड़ने वाली ईंट की सड़क काफी जर्जर हो चुकी है और उसमें बारिश व नालियों का पानी भर गया है। इस पर डीएम ने तत्काल मरम्मत के निर्देश देते हुए जल्द काम शुरू कराने को कहा, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। निरीक्षण के दौरान डीएम ने इलाके में अव्यवस्थित विकास के संकेत भी देखे और लोगों को बिना योजना के प्लॉटिंग से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने से पहले ड्रेनेज, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की जांच जरूर करें।

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मंत्री के निर्देश भी बेअसर

सलेमपुर कोन क्षेत्र की इस सड़क को लेकर ग्रामीण पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने भी बीडीओ लखीमपुर को सड़क दुरुस्त कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों की इस लापरवाही से लोगों में आक्रोश है, हालांकि अब डीएम के हस्तक्षेप के बाद समाधान की उम्मीद जगी है।

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पीपा पुल क्षतिग्रस्त, जान जोखिम में डाल स्कूल आने-जाने को बच्चे मजबूर

उधर, कुशीनगर और महराजगंज सीमा पर छोटी गंडक नदी के तट पर क्रांति चौराहा के समीप स्थित पीपा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते नदी उस पार के तीन गांवों के पांच दर्जन से अधिक बच्चे प्रतिदिन जान जोखिम में डाल कर क्षतिग्रस्त पीपा पुल को क्रास कर स्कूल आने जाने को विवश हैं। क्षेत्रवासियों ने जनप्रतिनिधि समेत प्रशासनिक अधिकारियों से इस समस्या से निदान दिलाने की मांग की है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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