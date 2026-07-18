समाधान दिवस में 13 साल के लड़के ने इंस्पेक्टर पर कसा ऐसा तंज, डीएम भी नहीं रोक पाए हंसी, वीडियो वायरल

लखीमपुर खीरी में आयोजित समाधान दिवस में शिकायत लेकर पहुंचे 13 साल के लड़के की बात सुनकर डीएम भी खुद की हंसी नहीं रोक पाए। बच्चे ने इस दौरान इंस्पेक्टर पर भी तंज कसा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

Lakhimpur kheri News: यूपी के लखीमपुर खीरी में आयोजित समाधान दिवस में उस समय माहौल खुशनुमा हो गया जब एक 13 साल का बच्चा शिकायत लेकर पहुंचा। बच्चे का बेबाक अंदाज और उसकी बातों ने डीएम समेत सभी अफसरों का दिल जीत लिया। पारिवारिक विवाद की शिकायत लेकर पहुंचे इस बच्चे की बात सुनकर डीएम भी हंस पड़े। समाधान दिवस में मौजूद इंस्पेक्टर को लेकर भी बच्चे ने तंज किया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

शनिवार को आयोजित समाधान दिवस में एक 13 साल का लड़का अपनी फरियाद लेकर सीधे जिलाधिकारी के सामने जा खड़ा हो गया। आठवीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र अमिताभ गुप्ता शहर के ईदगाह मोहल्ले का रहने वाला है। अमिताभ ने अपनी समस्या को जिस बेबाक और अनोखे अंदाज में अधिकारियों के सामने रखा, उसने न सिर्फ वहां मौजूद अफसरों का दिल जीत लिया, बल्कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अमिताभ ने डीएम से गुहार लगाते हुए बताया कि उसके ईदगाह मोहल्ले वाले मकान के एक हिस्से में ताला पड़ा हुआ है। ये ताला उसकी ताई ने डाल दिया है। उसने बेहद संजीदगी से अपनी पारिवारिक स्थिति बयां करते हुए डीएम से कहा-साहब, घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। अगर मकान का ताला खुल जाएगा, तो मम्मी उसे किराए पर उठा देंगी। उससे जो किराया मिलेगा, उससे हमारा घर चल सकेगा। तंगहाली का जिक्र करते हुए मासूम ने अधिकारियों से कहा कि आज के दौर में घर में सिर्फ 50 रुपये की सब्जी आती है, जिससे गुजारा करना मुश्किल हो रहा है।

इंस्पेक्टर पर कसा तंज, कहा-देखना नहीं है साहब, करवा दीजिए! डीएम के सामने ही 13 साल के बच्चे ने तंज कस दिया। इतना ही नहीं बच्चे की ऐसी समझदारी और बेबाक अंदाज देखकर वहां मौजूद सभी अधिकारी हंस पड़े। डीएम ने मामले की गंभीरता और बच्चे की मासूमियत को देखते हुए तुरंत पुलिस को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। तभी मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने बालक को भरोसा देते हुए कहा, बेटा, आज ही तुम्हारा मामला देखते हैं। इस पर अमिताभ ने जो जवाब दिया, उसने अधिकारी हंस पड़े।। बच्चे ने तुरंत तपाक से कहा-साहब, देखना नहीं है... बस करवा दीजिए इसको!