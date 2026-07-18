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समाधान दिवस में 13 साल के लड़के ने इंस्पेक्टर पर कसा ऐसा तंज, डीएम भी नहीं रोक पाए हंसी, वीडियो वायरल

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरी
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लखीमपुर खीरी में आयोजित समाधान दिवस में शिकायत लेकर पहुंचे 13 साल के लड़के की बात सुनकर डीएम भी खुद की हंसी नहीं रोक पाए। बच्चे ने इस दौरान इंस्पेक्टर पर भी तंज कसा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। 

Lakhimpur kheri News: यूपी के लखीमपुर खीरी में आयोजित समाधान दिवस में उस समय माहौल खुशनुमा हो गया जब एक 13 साल का बच्चा शिकायत लेकर पहुंचा। बच्चे का बेबाक अंदाज और उसकी बातों ने डीएम समेत सभी अफसरों का दिल जीत लिया। पारिवारिक विवाद की शिकायत लेकर पहुंचे इस बच्चे की बात सुनकर डीएम भी हंस पड़े। समाधान दिवस में मौजूद इंस्पेक्टर को लेकर भी बच्चे ने तंज किया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

शनिवार को आयोजित समाधान दिवस में एक 13 साल का लड़का अपनी फरियाद लेकर सीधे जिलाधिकारी के सामने जा खड़ा हो गया। आठवीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र अमिताभ गुप्ता शहर के ईदगाह मोहल्ले का रहने वाला है। अमिताभ ने अपनी समस्या को जिस बेबाक और अनोखे अंदाज में अधिकारियों के सामने रखा, उसने न सिर्फ वहां मौजूद अफसरों का दिल जीत लिया, बल्कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अमिताभ ने डीएम से गुहार लगाते हुए बताया कि उसके ईदगाह मोहल्ले वाले मकान के एक हिस्से में ताला पड़ा हुआ है। ये ताला उसकी ताई ने डाल दिया है। उसने बेहद संजीदगी से अपनी पारिवारिक स्थिति बयां करते हुए डीएम से कहा-साहब, घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। अगर मकान का ताला खुल जाएगा, तो मम्मी उसे किराए पर उठा देंगी। उससे जो किराया मिलेगा, उससे हमारा घर चल सकेगा। तंगहाली का जिक्र करते हुए मासूम ने अधिकारियों से कहा कि आज के दौर में घर में सिर्फ 50 रुपये की सब्जी आती है, जिससे गुजारा करना मुश्किल हो रहा है।

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इंस्पेक्टर पर कसा तंज, कहा-देखना नहीं है साहब, करवा दीजिए!

डीएम के सामने ही 13 साल के बच्चे ने तंज कस दिया। इतना ही नहीं बच्चे की ऐसी समझदारी और बेबाक अंदाज देखकर वहां मौजूद सभी अधिकारी हंस पड़े। डीएम ने मामले की गंभीरता और बच्चे की मासूमियत को देखते हुए तुरंत पुलिस को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। तभी मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने बालक को भरोसा देते हुए कहा, बेटा, आज ही तुम्हारा मामला देखते हैं। इस पर अमिताभ ने जो जवाब दिया, उसने अधिकारी हंस पड़े।। बच्चे ने तुरंत तपाक से कहा-साहब, देखना नहीं है... बस करवा दीजिए इसको!

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समाधान दिवस में राजस्व की आई सबसे ज्यादा शिकायतें

डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में एसपी डॉ. ख्याति गर्ग, सीडीओ अभिषेक कुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सुबह दस बजे से समाधान दिवस की शुरुआत हुई। कई अधिकारी देर से पहुंचे। यहां बनाए गए काउंटर पर पहले शिकायतकर्ताओं की शिकायत दर्ज होती इसके बाद अन्दर जाने दिया जाता। खास बात यह रही कि सभागार के गेट पर तहसील के कर्मचारी तैनात रहे। शिकायतें देखने के बाद ही अन्दर जाने देते। समाधान दिवस में कुल 61 शिकायतें दर्ज की गईं। अगर आंकड़े देखे जाएं तो सबसे ज्यादा 29 शिकायतें राजस्व विभाग की ही रहीं। इसमें भी अवैध कब्जे के मामले ज्यादा रहे। वहीं पुलिस की 14 शिकायतें पहुंची। विकास सात और आपूर्ति की छह शिकायतें दर्ज हुईं। बिजली और कृषि विभाग की शिकायतें भी आईं। छह शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। नवागत एसडीएम चलुवराजू आर, पीडी सतीश कुमार पाण्डेय, डीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम आवास के पांच लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए गए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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