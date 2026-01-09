Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDM takes action in Rampur Lekhpal and Kanungo suspended company fined 3.63 crore
यूपी के इस जिले में डीएम का ऐक्शन: लेखपाल और कानूनगो सस्पेंड, कंपनी पर 3.63 करोड़ का जुर्माना

संक्षेप:

रामपुर में अवैध खनन के खिलाफ शुक्रवार को डीएम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। मिट्टी के अवैध खनन में भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो को निलंबित कर दिया है।

Jan 09, 2026 09:06 pm ISTDinesh Rathour रामपुर
यूपी के रामपुर में अवैध खनन के खिलाफ शुक्रवार को डीएम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। मिट्टी के अवैध खनन में भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो को निलंबित कर दिया है। साथ ही संबंधित खनन कंपनी पर 3.63 करोड़ रुपये का जुर्माने का नोटिस भी जारी किया है। देर शाम इस मामले में स्वार कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया है। तहसील स्वार के ग्राम भगवंत नगर में मैसर्स गाबर कंपनी द्वारा साधारण मिट्टी के अवैध खनन की शिकायत पर प्रशासन ने संज्ञान लिया और तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था।

जांच समिति के स्थलीय निरीक्षण और अभिलेख विश्लेषण के अनुसार कुल 3,32,640 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध खनन मिला, जिसकी औसत गहराई 2.5 मीटर पाई गई। उ.प्र. उप-खनिज परिहार नियमावली, 2021 के नियम 58 के तहत, कुल 3,63,63,200 का नोटिस मैसर्स गाबर रुद्रपुर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया। प्रकरण में लापरवाही पाए जाने पर क्षेत्रीय लेखपाल सचिन सक्सेना और कानूनगो अजय सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही उपरोक्त स्थल से दो ओवरलोड वाहन और छह डंपरों को सीज कर शुगर मिल स्वार परिसर में खड़ा करा दिया है।

पोकलेन मशीनों पर भी लगा जुर्माना

इन वाहनों से परिवहन विभाग ने 2.55 लाख का जुर्माना वसूल किया। मौके पर मिली दो पोकलेन मशीनों पर भी अलग से 10 लाख का रुपये का जुर्माना लगाया गया। खान निरीक्षक रामपुर की ओर से मैसर्स गाबर रुद्रपुर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के खिलाफ धारा 173 बीएनएस के तहत स्वार कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। डीएम ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामले में कार्रवाई जारी रहेगी। डीएम अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में स्वार में एक कंपनी पर 3.63 करोड़ का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किया है। क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में स्वार कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

