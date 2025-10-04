डीएम अचानक पहुंच गए बीडीओ दफ्तर, सामने पड़ गया बिचौलिया, कराया मुकदमा, सचिव भी नपे

यूपी के बलरामपुर में डीएम पवन अग्रवाल ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय यानी बीडीओ दफ्तर का औचक निरीक्षण किया तो वहां की हालत देखकर हैरान रह गए। दफ्तर में पहुंचते ही उनका सामना बिचौलिया से हो गया। उसके हाथ में कई लोगों का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र देख पूछताछ की और मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया।

डीएम पवन अग्रवाल ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय पचपेड़वा का शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया था। पटल पर एक संदिग्ध बैठा मिला। उसके हाथों में कई लोगों के आधार कार्ड व जन्मप्रमाण पत्र होने पर डीएम ने पूछताछ की। सही जवाब ने देने पर बीडीओ को मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। देर रात पुलिस ने सचिव की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। डीएम ने सभी पटल सहायकों को सख्त निर्देश दिए कि बिचौलिए व अनाधिकृत लोगों को किसी भी दशा में कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। दोबारा निरीक्षण में ऐसे लोगों की मौजूदगी की पुष्टि हुई तो जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

इसके बाद डीएम ने ग्राम पंचायत औरहवा एवं गनवारिया बगुलाहा में कराए गए विकास कार्यों की हकीकत परखी। ग्रामीणों से योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया। लापरवाही सामने आने पर सचिव देवेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबत करने का निर्देश दिया। सचिव को निलंबित कर दिया गया है। एडीओ पंचायत पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने बीडीओ को परिसर की साफ-सफाई को और बेहतर करने को कहा है।