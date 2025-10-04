DM suddenly arrived at BDO's office, confronted the middleman, filed a case, and the secretary was also punished डीएम अचानक पहुंच गए बीडीओ दफ्तर, सामने पड़ गया बिचौलिया, कराया मुकदमा, सचिव भी नपे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsDM suddenly arrived at BDO's office, confronted the middleman, filed a case, and the secretary was also punished

डीएम अचानक पहुंच गए बीडीओ दफ्तर, सामने पड़ गया बिचौलिया, कराया मुकदमा, सचिव भी नपे

यूपी के बलरामपुर में डीएम पवन अग्रवाल ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय यानी बीडीओ दफ्तर का औचक निरीक्षण किया तो वहां की हालत देखकर हैरान रह गए। दफ्तर में पहुंचते ही उनका सामना बिचौलिया से हो गया। उसके हाथ में कई लोगों का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र देख पूछताछ की और मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 08:31 PM
डीएम अचानक पहुंच गए बीडीओ दफ्तर, सामने पड़ गया बिचौलिया, कराया मुकदमा, सचिव भी नपे

यूपी के बलरामपुर में पचपेड़वा खंड विकास अधिकारी कार्यालय (बीडीओ दफ्तर) में डीएम पवन अग्रवाल ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक व्यक्ति के हाथ में कई लोगों के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र देखकर डीएम चौंक गए हुए। नाराजगी जताते हुए पूछताछ की तो सही जवाब नहीं मिला। इस पर उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही विकास कार्यों व योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर सचिव को निलंबित कर दिया। एडीओ पंचायत पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम के सख्त तेवर को देखकर अधीनस्थ अधिकारियों में भी हड़कंप मची रही। जिस व्यक्ति के हाथ में आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र था, वह बिचौलिया बताया जा रहा है।

डीएम पवन अग्रवाल ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय पचपेड़वा का शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया था। पटल पर एक संदिग्ध बैठा मिला। उसके हाथों में कई लोगों के आधार कार्ड व जन्मप्रमाण पत्र होने पर डीएम ने पूछताछ की। सही जवाब ने देने पर बीडीओ को मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। देर रात पुलिस ने सचिव की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। डीएम ने सभी पटल सहायकों को सख्त निर्देश दिए कि बिचौलिए व अनाधिकृत लोगों को किसी भी दशा में कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। दोबारा निरीक्षण में ऐसे लोगों की मौजूदगी की पुष्टि हुई तो जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

इसके बाद डीएम ने ग्राम पंचायत औरहवा एवं गनवारिया बगुलाहा में कराए गए विकास कार्यों की हकीकत परखी। ग्रामीणों से योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया। लापरवाही सामने आने पर सचिव देवेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबत करने का निर्देश दिया। सचिव को निलंबित कर दिया गया है। एडीओ पंचायत पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने बीडीओ को परिसर की साफ-सफाई को और बेहतर करने को कहा है।

डीएम पवन अग्रवाल के अनुसार कार्यालय में अनाधिकृत व्यक्ति के पास से कई जरूरी दस्तावेज मिले। जिसके आधार पर उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सचिव को भी निलंबित किया गया है। किसी भी दशा में लापरवाही व बिचौलिए की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Balrampur News DM Up News अन्य..
