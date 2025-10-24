Hindustan Hindi News
दोनों पक्षों की सहमित लेकर सील वुजूखान का फटा कपड़ा बदलें डीएम, कोर्ट का आदेश

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील वुजूखाना का फटा कपड़ा बदलवाने को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से मांगी गई अनुमति को वाराणसी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

Fri, 24 Oct 2025 06:25 PM वाराणसी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील वुजूखाना का फटा कपड़ा बदलवाने को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से मांगी गई अनुमति को वाराणसी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएम को वुजूखाना का फटा कपड़ा बदलने का आदेश दे दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कपड़ा बदलवाने की याचिका पर आपत्ति जताई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 29 अक्टूबर की अगली तारीख दे दी।

जिला प्रशासन द्वारा वुजूखाना के ताले पर लगे फटा कपड़ा बदलने की अनुमति को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। जिस पर जिला जज संजीव शुक्ला ने शुक्रवार को सुनवाई की। प्रशासन के अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने कहा कि वह अपने एप्लीकेशन को नॉटप्रेस नहीं करेंगे, जिला जज लिखित आदेश पारित करें। इस पर विपक्षी अंजुमन इन्तेजामिया कमेटी के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वुजूखाना सील है, इसलिए अनुमति सक्षत कोर्ट ही देगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने डीएम को आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा, दोनों पक्षों की समति लेकर सील वुजूखाना का कपड़ा बदलवाएं। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डीएम को वुजूखाना के संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, इसलिए वह स्वयं निर्णय लें।

