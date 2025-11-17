न्यायिक अधिकारी के नाम पर DM-SDM को मिली धमकी, महिला ARO की ड्यूटी हटवाने का बनाया दबाव

संक्षेप: प्रयागराज के न्यायिक अधिकारी के नाम का इस्तेमाल कर डीएम व एसडीएम पर धौंस जमाने का मामला सामने आया है। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बताते हुए महिला एआरओ की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में लगी ड्यूटी हटवाने की सिफारिश की।

प्रयागराज के न्यायिक अधिकारी के नाम का इस्तेमाल कर बिजनौर के डीएम व एसडीएम पर धौंस जमाने का मामला सामने आया है। तथाकथित फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश जैन बताते हुए महिला एआरओ की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में लगी ड्यूटी हटवाने की सिफारिश की। बिजनौर जिला प्रशासन से जानकारी मिलने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अज्ञात मोबाइल नंबर के आधार पर कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश जैन ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 18 अगस्त को एसडीएम धामपुर बिजनौर के कार्यालय से सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति बिजनौर जिले के कई उच्चाधिकारियों को फोन कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी धामपुर प्रीति गुप्ता की निर्वाचन पुनरीक्षण में लगी ड्यूटी हटवाने की सिफारिश कर रहा है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसी को भी फोन नहीं करने की बात बताई। उस अज्ञात नंबर को ट्रू-कॉलर पर जांच करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश जैन लिखकर आ रहा है। मोबाइल एप ट्रू-कॉलर पर मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी mayankjaiswal***@gmail.com भी अंकित है।