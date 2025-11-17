Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDM SDM received threats in name of a judicial officer Pressure was created to remove female ARO from duty
न्यायिक अधिकारी के नाम पर DM-SDM को मिली धमकी, महिला ARO की ड्यूटी हटवाने का बनाया दबाव

न्यायिक अधिकारी के नाम पर DM-SDM को मिली धमकी, महिला ARO की ड्यूटी हटवाने का बनाया दबाव

संक्षेप: प्रयागराज के न्यायिक अधिकारी के नाम का इस्तेमाल कर डीएम व एसडीएम पर धौंस जमाने का मामला सामने आया है। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बताते हुए महिला एआरओ की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में लगी ड्यूटी हटवाने की सिफारिश की।

Mon, 17 Nov 2025 07:19 PMPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

प्रयागराज के न्यायिक अधिकारी के नाम का इस्तेमाल कर बिजनौर के डीएम व एसडीएम पर धौंस जमाने का मामला सामने आया है। तथाकथित फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश जैन बताते हुए महिला एआरओ की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में लगी ड्यूटी हटवाने की सिफारिश की। बिजनौर जिला प्रशासन से जानकारी मिलने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अज्ञात मोबाइल नंबर के आधार पर कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश जैन ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 18 अगस्त को एसडीएम धामपुर बिजनौर के कार्यालय से सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति बिजनौर जिले के कई उच्चाधिकारियों को फोन कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी धामपुर प्रीति गुप्ता की निर्वाचन पुनरीक्षण में लगी ड्यूटी हटवाने की सिफारिश कर रहा है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसी को भी फोन नहीं करने की बात बताई। उस अज्ञात नंबर को ट्रू-कॉलर पर जांच करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश जैन लिखकर आ रहा है। मोबाइल एप ट्रू-कॉलर पर मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी mayankjaiswal***@gmail.com भी अंकित है।

ये भी पढ़ें:गाय काटने वाला मिल जाए तो उसकी गर्दन काट देनी चाहिए: भाजपा MLA नंद किशोर गुर्जर

ईमेल के जरिए न्यायाधीश के पद और नाम का गलत यूज

आरोप है कि इसी ईमेल आईडी के माध्यम से कूटरचित तरीके से मोबाइल नंबर पर न्यायाधीश के पद व नाम का गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तहरीर में यह भी बताया कि दस नवंबर को न्यायालय के पते पर विपिन कुमार निवासी आनंद नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक द्वारा प्रेषित एक स्पीड पोस्ट मिली। इसमें आयुष जैन पुत्र राजीव जैन थाना धामपुर तहसील धामपुर जिला बिजनौर द्वारा विभिन्न अधिकारियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम पर फोन कर अनुचित कार्य कराए जाने का कथन अंकित है। उधर, कर्नलगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Prayagraj Prayagraj News Prayagraj Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |