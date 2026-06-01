यूपी के इस जिले में DM के ऐक्शन से हड़कंप, बीच मीटिंग से अधिकारी को अरेस्ट कराया
मीटिंग में ही डीएम को जानकारी लगी कि तहसील पुरवा के ब्लॉक मिशन मैनेजर दीपराज पर 11 लाख के सरकारी धन के गबन की FIR दर्ज है। उन्होंने तत्काल SP को फोन लगाया और पुलिस को भेज गबन के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कहा। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। पुलिस बैठक के बीच से BMM दीपराज को गिरफ्तार कर ले गई।
UP News : उत्तर प्रदेश के उन्नाव में डीएम के ऐक्शन से हड़कंप मच गया। फर्जी समूह बनाकर 11 लाख रुपये का गबन करने के आरोपी पुरवा के बीएमएम (ब्लॉक मिशन मैनेजर) दीपराज को सोमवार को डीएम ने बीच मीटिंग से गिरफ्तार करा दिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय आजीविका मिशन में चार साल के भुगतान की जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी। डीएम ने असोहा के कंप्यूटर ऑपरेटर पर भी एफआईआर के आदेश दिए हैं।
विकास भवन सभागार में सोमवार को डीएम घनश्याम मीना की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक चल रही थी। डीएम ने परिवार संतृप्तिकरण, समूह गठन, लखपति दीदी चिन्हांकन, रिवाल्विंग फंड, सीसीएल और लोकोस ऐप पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की प्रगति पूछी। लक्ष्य के सापेक्ष काम शून्य मिला तो डीएम भड़क गए। अभी वे फटकार लगा ही रहे थे कि उन्हें जानकारी लगी कि तहसील पुरवा के बीएमएम दीपराज पर 11 लाख के सरकारी धन के गबन की एफआईआर दर्ज है। उन्होंने तत्काल एसपी को फोन लगाया और पुलिस को भेज गबन के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कहा। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई और बैठक के बीच से बीएमएम दीपराज को गिरफ्तार कर ले गई।
गबन में शामिल सभी कर्मचारियों एफआईआर का आदेश
डीएम ने संबंधित ब्लॉक के बीडीओ को फटकार लगाते हुए कहा कि गबन में शामिल सभी कर्मचारियों पर कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराओ। वहीं डीएम के निरीक्षण में असोहा विकासखंड का कंप्यूटर ऑपरेटर आपत्तिजनक स्थिति में मिला था। इसपर एफआईआर के निर्देश दिए गए थे, पर कार्रवाई नहीं हुई। डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। डीएम ने कहा कि सरकारी धन खाने वाले किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। एसपी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि डीएम के निर्देश पर पुलिस भेज गबन के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांच के साथ ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आगे और कठोर कार्रवाई का संकेत
डीएम ने बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर प्रगति असंतोषजनक मिलने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगली बाद समीक्षा में यदि सुधार नहीं पाया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने संबंधित खंड विकास अधिकारी की कार्य शैली पर सवाल उठाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गबन प्रकरण में शामिल सभी कर्मचारियों की भूमिका की तत्काल गहनता से जांच की जाए और जो भी दोषी मिले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। डीएम घनश्याम मीना ने कहा किसी भी स्तर पर सरकारी धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें