आजम खां के जौहर यूनिवर्सिटी के पास कैसे बना सरकारी गेस्ट हाउस, डीएम ने दिए जांच के आदेश

आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी कैम्पस में बनाए गए सरकारी गेस्ट हाउस का मामला एक बार फिर प्रशासन के रडार पर आ गया है। करीब 15 दिन इस गेस्ट हाउस के यूनिवर्सिटी की तरफ खुलने वाले गेट को बंद कर दीवार चुनाव दी गई थी। अब निर्माण को लेकर जांच बैठा दी गई है।

Dec 26, 2025 05:27 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, रामपुर
आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बनाए गए सरकारी गेस्ट हाउस का मामला एक बार फिर प्रशासन के रडार पर आ गया है। शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर सरकारी गेस्ट हाउस के निर्माण को लेकर अब नई जांच बैठा दी गई है। करीब 15 दिन इस गेस्ट हाउस के यूनिवर्सिटी की तरफ खुलने वाले गेट को बंद कर दीवार चुनाव दी गई थी।

करीब 15 दिन पूर्व जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने निरीक्षण किया था। यहां सरकारी गेस्ट हाउस व निजी विश्वविद्यालय के बीच अवैध रूप से गेट लगा पाया था। जिसे जिलाधिकारी ने अवैध करार देते हुए पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। माना गया है कि वीवीआईपी मेहमानों के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर गेस्ट हाउस बनवाया गया। वहीं, यह भी पता चला कि जौहर यूनिवर्सिटी से अंदर ही अंदर अनधिकृत प्रवेश के लिए इस गेस्ट हाउस के अंदर वाली दीवार पर बड़ा गेट पीडब्ल्यूडी अभियंताओं ने ही लगवाया था। डीएम ने गेट हटवाकर तत्काल रास्ता बंद कराया।

जौहर विवि की दीवार तोड़ 2019 में प्रशासन ने लिया कब्जा

रामपुर के सींगनखेड़ा में बना लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस पहले से ही विवादित रहा है। दरअसल 2.28 करोड़ रुपये की लागत से बने इस गेस्ट हाउस का निर्माण 2015-16 में कराया गया था। उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब गेस्ट हाउस का रास्ता जौहर विश्वविद्यालय के भीतर से जाता था। भाजपा सरकार बनने पर तत्कालीन जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर शासन को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा कि उक्त गेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी ने बनवाया था। यह गेस्ट हाउस जौहर विवि की चाहरदीवारी के भीतर आता है, जबकि इसका रास्ता भी विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वार से होकर जाता है। जिसके बाद सितंबर 2019 में इस गेस्ट हाउस को जौहर विवि परिसर की दीवार हटवाकर प्रशासन ने कब्जा ले लिया था।

इस मामले में डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि निजी संपत्ति का रास्ता सरकारी गेस्ट हाउस की ओर खुलना अवैध था, जिसे बंद करा दिया गया है। एक्सईएन पीडब्ल्यूडी को आदेश दिए गए हैं कि 12 किमी दूर ये गेस्ट हाउस क्यों बना और कौन अफसर उस वक्त थे, जांच कराई जाएगी।

