Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdm order to extend school holidays in these districts of uttar pradesh due to extreme cold wave dense fog
UP Schools Closed: यूपी के स्कूलों में फिर बढ़ी छुट्टी, इन जिलों के डीएम ने भी जारी किए आदेश

UP Schools Closed: यूपी के स्कूलों में फिर बढ़ी छुट्टी, इन जिलों के डीएम ने भी जारी किए आदेश

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। अत्यधिक शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए कई जिलों के डीएम ने स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का आदेश दिया है। शुक्रवार को वाराणसी, गोरखपुर सहित कुछ अन्य जिलों में छुट्टी बढ़ाने का आदेश आया। वहीं कई जिलों में पहले से छुट्टियां घोषित हैं। 

Jan 09, 2026 09:44 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ/वाराणसी/गोरखपुर
share Share
Follow Us on

UP Schools Closed: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में डीएम के आदेश से अवकाश घोषित किए गए हैं। शुक्रवार को भी कुछ जिलों में डीएम के आदेश से छुट्टियां बढ़ी हैं। वाराणसी में डीएम के निर्देश के बाद बीएसए द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के कक्षा आठ तक के सभी स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे। वाराणसी में 9 वीं और 11 वीं तक की कक्षाओं के लिए गुरुवार को आदेश आया था कि 10 जनवरी तक इनका भौतिक संचालन नहीं किया जाएगा। विद्यालय सुविधानुसार ऑनलाइन कक्षाएं चला सकते हैं। शुक्रवार को गोरखपुर में भी डीएम के निर्देश के बाद बीएसए ने एक कार्यालय आदेश जारी कर सभी बोर्डों के नर्सरी से कक्षा आठ तक के विद्यालयों में 10 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। वहीं मथुरा में 12 वीं के स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर में 12 वीं और प्रयागराज में आठवीं तक के स्कूलों में डीएम आदेश से पहले ही छुट्टी घोषित की गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

औरैया में आठवीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक और सीतापुर में 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश है। आगरा में भी 12 वीं तक के स्कूलों की छुट्टी 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। राजधानी लखनऊ में भी प्री-प्राइमरी से आठवीं तक के सभी बोर्डों के स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। हालांकि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल पहले की भांति खुलेंगे। इनकी कक्षाएं सुबह 10 से शाम तीन बजे के बीच चलेंगी। आदेश में कहा गया है कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सीआईएससीई समेत सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। डीएम ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया था। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि 9 वीं से 12 वीं तक के बच्चों की कक्षाएं संचालित करने के साथ ही स्कूलों में बच्चों को सर्दी से बचाने के सभी इंतजाम करने होंगे। बच्चे खुले में कतई न बैठें।

ये भी पढ़ें:यूपी में भयंकर सर्दी, ठंडी हवाओं से 12 शहरों में कंपकंपी, इस दिन से मिलेगी राहत

झांसी में भी डीएम के आदेश से आठवीं तक के विद्यालय 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। डीएम के निर्देश के बाद बीएसए विपुल शिवसागर द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश में कहा गया है कि कक्षा एक से कक्षा आठ तक बच्चों के लिए सभी सरकारी, निजी और सभी बोर्डों के स्कूलों में अवकाश रहेगा। कानपुर नगर में भी डीएम के आदेश से नर्सरी से कक्षा आठ तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखा गया है।

वाराणसी में कक्षा नौ और 11 के लिए गुरुवार को आया था ये आदेश

कड़ाके की ठंड को देखते हुए वाराणसी में कक्षा 9 और 11 की कक्षाओं के भौतिक संचालन पर 10 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। डीआईओएस भोलेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को बताया था कि डीएम के निर्देश पर सभी बोर्ड के विद्यालयों में भौतक कक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। विद्यालय सुविधानुसार ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं। कक्षा आठ तक के विद्यालय पहले ही ठंड बंद कर दिए गए थे। अब शुक्रवार को आदेश आया है कि कक्षा आठ तक के सभी स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे। वहीं निर्वाचन कार्य में लगे शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें:फरवरी से पूरे यूपी में अभियान, एक-एक की होगी जांच; योगी सरकार का बड़ा फैसला

गोरखपुर में जारी हुआ ये आदेश

वहीं गोरखपुर के बीएसए धीरेंद्र त्रिपाठी द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि अत्यधिक शीतलहर और कोहरे की स्थिति को देखते हुए सभी बोर्डों के नर्सरी से कक्षा आठ तक सभी विद्यालयों में 10 जनवरी को अवकाश रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
up school closed Up School Dm Order अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |