यूपी के एक और जिले में स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने बंद किए आठवीं तक के स्कूल

यूपी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में शीतलहर ने आम जन जीवन पर असर डाला है। इस बीच सर्दी, कोहरे और मौसम के अलर्ट को देखते हुए एक और जिलें में आठवीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश डीएम ने दिया है। ठंड की वजह से 20 दिसम्बर तक 15 जिलों में छुट्टी की गई थी। कल दो जिलों में डीएम ने छुट्टी बढ़ाने का ऐलान किया था। वहीं सोमवार को शाहजहांपुर के डीएम ने आठवीं तक के सभी स्कूलों को मंगलवार यानि 23 नवंबर को बंद रखने का आदेश दिया है।

सभी बोर्डों से संबंधित स्कूलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम के आदेश से 23 दिसम्बर को शाहजहांपुर में मदरसा और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। छुट्टी का आदेश जारी होने के बाद स्कूलों के प्रबंधनों ने बच्चों और उनके अभिभावकों को सूचना दी है। बता दें कि इसके पहले ठंड के मद्देनजर अंबेडकर नगर में डीएम अनुपम शुक्ल ने सभी बोर्डों के कक्षा एक से 12 तक के स्कूलों को 24 दिसम्बर तक बंद रखने का आदेश जारी किया था। हालांकि जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 10 और 12 की प्रायोगिक परीक्षाओं को पूर्व निर्धारित समय पर आयोजित करने रहने का निर्देश भी है। शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में समय से उपस्थित होकर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में सहयोग करने का आदेश दिया गया है। वहीं मेरठ में डीएम ने आठवीं तक के स्कूलों को 23 दिसम्बर यानि मंगलवार तक बंद रखने का आदेश दिया था।

इसके अलावा बरेली में कक्षा एक से आठ तक स्कूलों और कानपुर में नर्सरी से लेकर इंटर तक के स्कूलों का समय बदला गया है। संबंधित स्कूलों को सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक खोले जाने का आदेश दिया गया है।