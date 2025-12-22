Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdm order to close schools of this district due to cold weather up to junior high school level
यूपी के एक और जिले में स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने बंद किए आठवीं तक के स्कूल

यूपी के एक और जिले में स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने बंद किए आठवीं तक के स्कूल

संक्षेप:

छुट्टी का आदेश जारी होने के बाद स्कूलों के प्रबंधनों ने बच्चों और उनके अभिभावकों को सूचना दी है। बता दें कि इसके पहले सर्दी के मद्देनजर अंबेडकर नगर में डीएम अनुपम शुक्ल ने सभी बोर्डों के कक्षा एक से 12 तक के स्कूलों को 24 दिसम्बर तक बंद रखने का आदेश जारी किया था।

Dec 22, 2025 10:18 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में शीतलहर ने आम जन जीवन पर असर डाला है। इस बीच सर्दी, कोहरे और मौसम के अलर्ट को देखते हुए एक और जिलें में आठवीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश डीएम ने दिया है। ठंड की वजह से 20 दिसम्बर तक 15 जिलों में छुट्टी की गई थी। कल दो जिलों में डीएम ने छुट्टी बढ़ाने का ऐलान किया था। वहीं सोमवार को शाहजहांपुर के डीएम ने आठवीं तक के सभी स्कूलों को मंगलवार यानि 23 नवंबर को बंद रखने का आदेश दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सभी बोर्डों से संबंधित स्कूलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम के आदेश से 23 दिसम्बर को शाहजहांपुर में मदरसा और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। छुट्टी का आदेश जारी होने के बाद स्कूलों के प्रबंधनों ने बच्चों और उनके अभिभावकों को सूचना दी है। बता दें कि इसके पहले ठंड के मद्देनजर अंबेडकर नगर में डीएम अनुपम शुक्ल ने सभी बोर्डों के कक्षा एक से 12 तक के स्कूलों को 24 दिसम्बर तक बंद रखने का आदेश जारी किया था। हालांकि जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 10 और 12 की प्रायोगिक परीक्षाओं को पूर्व निर्धारित समय पर आयोजित करने रहने का निर्देश भी है। शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में समय से उपस्थित होकर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में सहयोग करने का आदेश दिया गया है। वहीं मेरठ में डीएम ने आठवीं तक के स्कूलों को 23 दिसम्बर यानि मंगलवार तक बंद रखने का आदेश दिया था।

ये भी पढ़ें:यूपी में सर्दी का सितम तेज, इस जिले में टूटा कोहरे का रिकॉर्ड; मौसम का नया अलर्ट

इसके अलावा बरेली में कक्षा एक से आठ तक स्कूलों और कानपुर में नर्सरी से लेकर इंटर तक के स्कूलों का समय बदला गया है। संबंधित स्कूलों को सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक खोले जाने का आदेश दिया गया है।

ये भी पढ़ें:दो जिलों में स्कूलों की छुट्टी, एक में आठवीं तो दूसरे में 12वीं तक स्कूल बंद

इसके पहले इन 15 जिलों में 20 दिसम्बर तक हुई थी छुट्टी

इसके पहले सर्दी को देखते हुए यूपी के 15 जिलों में डीएम ने 20 दिसम्बर तक छुट्टी की घोषणा की थी। कुछ जिलों में आठवीं तक और कुछ में 12 वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |