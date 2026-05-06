दो बच्चियों को मायूस देख ऐक्शन में आए डीएम, गुल्लक मंगाई और भर दिए रुपए

शन्नो अपनी बेटी इस्बा खां और रिश्तेदार की बेटी मरियम फातिमा के साथ जनता दर्शन में पहुंचीं थीं। बेटी इस्बा लंबे समय से अपनी मिट्टी की गुल्लक में पैसे जमा करती थी। वह कहती थी गुल्लक जब भर जाएगी तो स्कूल बैग खरीदेगी। आरोप लगाया कि जेठ ने पारिवारिक विवाद के चलते उनके मकान में कब्जा कर लिया।

UP News : करीब सात साल पहले आई वेब सीरीज ‘गुल्लक’ में एक गाना है ‘कभी अक्कड़ थी कभी बक्कड़ थी, कभी टेढ़ी थी कभी मेढ़ी थी...ये जिंदगी यादों की गुल्लक सी, गुल्लक सी’। बुधवार को कानपुर कलेक्ट्रेट में हुए जनता दर्शन में अपनी गुल्लक में ऐसी ही यादें संजोकर लौटीं दो बच्चियों की खुशी का ठिकाना न रहा। दरअसल, एक महिला अपनी 11 साल की बेटी और रिश्तेदार की बच्ची के साथ जनता दर्शन में पहुंची थी। बच्ची को दुखी देख डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कारण पूछा तो उसने बताया कि रिश्तेदार ने उसकी गुल्लक तोड़कर पैसे भी निकाल लिए हैं। इस पर डीएम ने दोनों बच्चियों के लिए एक-एक गुल्लक मंगवाई और एक-एक हजार रुपये देकर उनमें डलवाए।

जाजमऊ क्षेत्र निवासी शन्नो अपनी बेटी इस्बा खां और रिश्तेदार की बेटी मरियम फातिमा के साथ जनता दर्शन में पहुंचीं थीं। उन्होंने बताया कि बेटी इस्बा लंबे समय से अपनी मिट्टी की गुल्लक में पैसे जमा करती थी। वह कहती थी गुल्लक जब भर जाएगी तो स्कूल बैग खरीदेगी। आरोप लगाया कि जेठ ने पारिवारिक विवाद के चलते उनके मकान में कब्जा कर लिया।

जेवर और गुल्लक तोड़कर बच्ची के रुपये भी ले गए। इसके बाद डीएम ने जब बच्ची से पूछा कि गुल्लक में क्या रखती थी, तो इस्बा ने बड़ी ही मासूमियत से बताया कि वह रोज थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाती थी। मरियम फातिमा भी चुपचाप वहां खड़ी थी। दोनों बच्चियों के चेहरे पर उदासी देख डीएम ने महिला के प्रार्थनापत्र पर जाजमऊ पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही दोनों बच्चियों को पास बुलाया। उन्हें नया गुल्लक और स्कूल बैग भेंट किए।

डीएम के आदेश से जांच में जुटी पुलिस इस मामले में डीएम के आदेश के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला ने अपने जेठ पर मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। इसके साथ ही जेठ पर बच्चों की गुल्लक तोड़ने और रुपए ले लेने का भी आरोप है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है।