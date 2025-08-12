यारर डीएम भगवान थोड़ी ही है, CMO के बाद कानपुर के एक और अधिकारी का ऑडियो वायरल

कानपुर सीएमओ के बाद एक और अधिकारी का ऑडियो वायरल हुआ है। जिसमें एक महिला अधिकारी कह रही है कि डीएम भगवान थोड़ी है। हालांकि ऑडियो के वायरल होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

यूपी के कानपुर में में सीएमओ के कई ऑडियो वायरल होने के बाद अब एक महिला अधिकारी का ऑडियो वायरल हो रहा है। जिसमें महिला अधिकारी फोन पर जिलाधिकारी और एससीएम-3 के लिए खरी-खोटी सुनाई दे रही है। महिला कह रही है कि डीएम भगवान थोड़ी है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल ऑडियो के मुताबिक महिला अधिकारी जिलाधिकारी और एक मामले की जांच करने वाले एसीएम-3 को लेकर बात कह रही हैं। महिला अधिकारी जांच कमेटी पर सवाल उठाती सुनाई देती है। ऑडियो के मुताबिक महिला कह रही है, ‘जांच कमेटी तो गलत है। आप मुझसे फिर से पूछते। हम तो लिखेंगे कि कमेटी अपने अकॉर्डिंग तक की और मैं कमेटी के तीन मेंबर पर चाह रही हूं कि एक-एक पर अलग-अलग आरोप लगे और पैसा मांगने पर सब चीज का आरोप लगे और इन पर मानहानि का आरोप लगे ताकि ये लोग पैसा दें। मानहानि का आरोप लगेगा तभी ये लोग पैसा देंगे न ताकि भविष्य में कभी भी लोग कभी किसी से प्रभावित होकर नहीं लिखेंगे।’

इसके बाद वो डीएम को भी कुछ कहती हुई सुनाई दी। कहा कि डीएम को भी सोचना चाहिए। यार डीएम भगवान थोड़ी ही है। जिलाधिकारी जिंतेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि संज्ञान में लाए अपुष्ट ऑडियो के बारे में संबंधित अधिकारी ने इंकार किया है और अपुष्ट ऑडियो में यदि कोई अपने निजी पलों में किसी पीड़ावश कोई संवाद अपने मन स्थिति अनुसार कह रहा है तो उस पर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है।