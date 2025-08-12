DM is not God after kanpur CMO audio of another official goes viral यारर डीएम भगवान थोड़ी ही है, CMO के बाद कानपुर के एक और अधिकारी का ऑडियो वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDM is not God after kanpur CMO audio of another official goes viral

यारर डीएम भगवान थोड़ी ही है, CMO के बाद कानपुर के एक और अधिकारी का ऑडियो वायरल

कानपुर सीएमओ के बाद एक और अधिकारी का ऑडियो वायरल हुआ है। जिसमें एक महिला अधिकारी कह रही है कि डीएम भगवान थोड़ी है। हालांकि ऑडियो के वायरल होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 04:31 PM
share Share
Follow Us on
यारर डीएम भगवान थोड़ी ही है, CMO के बाद कानपुर के एक और अधिकारी का ऑडियो वायरल

यूपी के कानपुर में में सीएमओ के कई ऑडियो वायरल होने के बाद अब एक महिला अधिकारी का ऑडियो वायरल हो रहा है। जिसमें महिला अधिकारी फोन पर जिलाधिकारी और एससीएम-3 के लिए खरी-खोटी सुनाई दे रही है। महिला कह रही है कि डीएम भगवान थोड़ी है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल ऑडियो के मुताबिक महिला अधिकारी जिलाधिकारी और एक मामले की जांच करने वाले एसीएम-3 को लेकर बात कह रही हैं। महिला अधिकारी जांच कमेटी पर सवाल उठाती सुनाई देती है। ऑडियो के मुताबिक महिला कह रही है, ‘जांच कमेटी तो गलत है। आप मुझसे फिर से पूछते। हम तो लिखेंगे कि कमेटी अपने अकॉर्डिंग तक की और मैं कमेटी के तीन मेंबर पर चाह रही हूं कि एक-एक पर अलग-अलग आरोप लगे और पैसा मांगने पर सब चीज का आरोप लगे और इन पर मानहानि का आरोप लगे ताकि ये लोग पैसा दें। मानहानि का आरोप लगेगा तभी ये लोग पैसा देंगे न ताकि भविष्य में कभी भी लोग कभी किसी से प्रभावित होकर नहीं लिखेंगे।’

ये भी पढ़ें:योगी के मंत्री ने जयंत चौधरी की पार्टी को बताया 'पनौती', बोले- RLD का वोटर…

इसके बाद वो डीएम को भी कुछ कहती हुई सुनाई दी। कहा कि डीएम को भी सोचना चाहिए। यार डीएम भगवान थोड़ी ही है। जिलाधिकारी जिंतेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि संज्ञान में लाए अपुष्ट ऑडियो के बारे में संबंधित अधिकारी ने इंकार किया है और अपुष्ट ऑडियो में यदि कोई अपने निजी पलों में किसी पीड़ावश कोई संवाद अपने मन स्थिति अनुसार कह रहा है तो उस पर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है।

टीवी 9 के मुताबिक महिला अधिकारी एक मामले में दोषी पाई गईं थी। जिसके बाद डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने मामला को संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया था। वहीं, इस संबंध में निदेशालय को पत्र भी लिखा गया था। जिसके बाद एसीएम 3 ने जांच की थी।

Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |