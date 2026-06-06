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बिजली विभाग की शिकायतों पर फूटा DM का गुस्सा, बोले-XEN का मेडिकल कराओ, तबीयत ठीक है तो सस्पेंड करो

Dinesh Rathour शाहजहांपुर
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शाहजहांपुर में संपूर्ण समाधान दिवस में आईं बिजली विभाग की शिकायतों को सुनकर डीएम का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। डीएम तुरंत सीएमओ को एक्सईएन का मेडिकल कराने के निर्देश दिए और कहा-तबीयत ठीक हो तो तुरंत सस्पेंड कराएं।

बिजली विभाग की शिकायतों पर फूटा DM का गुस्सा, बोले-XEN का मेडिकल कराओ, तबीयत ठीक है तो सस्पेंड करो

Shahjahanpur News: यूपी के शाहजहांपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में बिजली विभाग के एक्सईएन की गैरहाजिरी और शिकायतों के अंबार पर डीएम का गुस्सा फूट पड़ा। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ को एक्सईएन का मेडिकल कराने के निर्देश देते हुए साफ कहा कि यदि तबीयत ठीक है तो उन्हें निलंबित किया जाए। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सभी शिकायतों का अगले दिन तक निस्तारण करने के निर्देश दिए।

पुवायां तहसील सभागार में आयोजित समाधान दिवस में राजस्व और बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा पहुंचीं। भीषण गर्मी के बीच फरियादियों की लंबी लाइन लगी रही। डीएम और एसपी ने करीब तीन घंटे तक बैठकर डेढ़ सौ से अधिक लोगों की शिकायतें सुनीं। इसके बाद डीएम ने तहसीलदार से शेष फरियादियों की संख्या पूछी तो जानकारी मिली कि अभी भी सौ से अधिक लोग अपनी शिकायत लेकर इंतजार कर रहे हैं। इस पर डीएम ने एसडीएम और तहसीलदार को फटकार लगाते हुए कहा कि फील्ड कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए छोटे-छोटे मामले भी समाधान दिवस तक पहुंच रहे हैं। इसी दौरान ग्राम टेहरी के किसान ने मेड़बंदी की शिकायत दर्ज कराई।

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मामले में जानकारी लेने पर राजस्व निरीक्षक गंगसरा आदर्श कुमार संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर डीएम ने उन्हें तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, डीएफओ सचिन कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विवेक कुमार मिश्रा, जिला विकास अधिकारी ऋषिपाल सिंह एवं उप जिलाधिकारी पुवायां सदानंद सरोज साहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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नहीं पहुंचे थे बिजली निगम के एक्सईएन पुनीत निगम

बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान पता चला कि एक्सईएन पुनीत निगम समाधान दिवस में बिना सूचना अनुपस्थित रहे और अपने स्थान पर एसडीओ राजू कुमार को भेज दिया। एसडीओ ने बताया कि एक्सईएन की तबीयत खराब है। इस पर डीएम ने सीएमओ को मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि स्वास्थ्य ठीक पाया जाए तो तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाए।

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रविवार शाम छह बजे तक समस्याओं के निपटारे का निर्देश

डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व, विद्युत एवं आपूर्ति विभाग की प्राप्त शिकायतों को शनिवार को ही व्यवस्थित कर रविवार को संतोषजनक निस्तारण कराते हुए शाम 6:00 बजे तक आवास पर आकर अवगत कराना सुनिश्चित करें। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व 106, विद्युत 19, पुलिस 14, विकास 22 एवं अन्य विभाग की 14 कुल 175 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 06 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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