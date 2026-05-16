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डीएम-कमिश्नर को नहीं है कार्यवाही का अधिकार, मदरसा जमीन खरीद मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी

Dinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
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हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि डीएम को इस मामले में आदेश करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मदरसा की जमीन को राज्य में निहित करने के डीएम संत कबीर नगर के आदेश को रद्द कर दिया है औ

डीएम-कमिश्नर को नहीं है कार्यवाही का अधिकार, मदरसा जमीन खरीद मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत कबीर नगर में एक विदेशी नागरिक के नाम मदरसा की जमीन खरीदने के मामले में राज्य सरकार को कानून के अनुसार कार्रवाई की छूट दी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि डीएम को इस मामले में आदेश करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मदरसा की जमीन को राज्य में निहित करने के डीएम संत कबीर नगर के आदेश को रद्द कर दिया है और कहा कि डीएम को इस तरह की कार्यवाही करने का अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार सिर्फ उप-जिलाधिकारी के पास है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने कुल्लियातुल बनातिर रजविया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर दिया है। सोसाइटी ने 28 अगस्त 2014 को रजिस्टर्ड सेल डीड से विवादित जमीन खरीदी थी। यह सेल डीड सोसाइटी और उस समय के सरपरस्त समशुल हुदा खान के पक्ष में थी। अब्दुल करीम ने संत कबीर नगर के डीएम से शिकायत की कि समशुल हुदा खान 2013 में ब्रिटिश नागरिक बन गए थे। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 90 और 104 के तहत राज्य सरकार की अनुमति के बगैर विदेशी नागरिक के नाम पर अचल संपत्ति नहीं खरीदी जा सकती इसलिए यह बिक्री शून्य है और जमीन राज्य में निहित होनी चाहिए।

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डीएम ने स्वयं शिकायत पर सुनवाई कर आदेश दिया कि जमीन राज्य में निहित की जाए। सोसाइटी ने इसके खिलाफ बस्ती कमिश्नर के यहां रिवीजन दाखिल किया। कमिश्नर ने डीएम का आदेश रद्द कर मामले को नए सिरे से सुनने के लिए वापस भेज दिया।रिमांड के बाद भी डीएम ने फिर वही आदेश दिया कि बिक्री शून्य है क्योंकि समशुल हुदा खान विदेशी नागरिक है और पूरी संपत्ति राज्य में निहित होगी। इसके खिलाफ रिवीजन को कमिश्नर ने खारिज कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह ने तर्क दिया कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 104/105 और नियम 103 के तहत पूरी कार्यवाही कलेक्टर ने की, जबकि कानूनन यह अधिकार सिर्फ उप-जिलाधिकारी को है। उन्होंने स्मिता मीनू सेठ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और सुधीर कुमार जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसलों का हवाला दिया। राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने इन फैसलों को देखने के बाद स्वीकार किया कि कलेक्टर का आदेश बिना अधिकार क्षेत्र का था।

कोर्ट ने कहा कि नियम 103(3) के तहत स्पष्ट है कि बिक्री को शून्य घोषित करने का अधिकार सिर्फ उप-जिलाधिकारी को है। कलेक्टर भले ही नियंत्रण प्राधिकारी हो लेकिन वह एसडीओ को सौंपे गए काम खुद नहीं कर सकता। कोर्ट ने गत 24 अप्रैल और 14 नवंबर 2025 के आदेशों को रद्द कर दिया और याचिका स्वीकार कर ली। साथ ही कहा कि राज्य सरकार कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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