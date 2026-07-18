डीएल और आरसी से जुड़े 56 काम अब ऑनलाइन, RTO जाने की जरूरत नहीं; डिटेल में जानें

नाम, पता, डुप्लीकेट दस्तावेज, NOC और अन्य कई कामों के लिए अब आपको आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन, दस्तावेज अपलोड और प्रक्रिया का ज्यादातर काम ऑनलाइन पूरा किया जा सकेगा। वाहन के भौतिक सत्यापन, फिटनेस परीक्षण या ड्राइविंग टेस्ट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के दौरान ही आपको RTO जाना होगा।

RTO services made online: सरकारी दफ्तरों में फाइलों के ढेर, लंबी कतारों और छोटे-छोटे कार्यों के लिए बार-बार आरटीओ के चक्कर लगाने की मजबूरी अब खत्म होने जा रही है। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) से जुड़ी 56 नई सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ ही विभाग की 49 पहले से संचालित ऑनलाइन सेवाओं सहित अब कुल 105 सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो गई हैं। इससे आरटीओ की करीब 95 प्रतिशत जन-केंद्रित सेवाएं फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस हो गई हैं। अधिकारियों का दावा है कि इससे आम लोगों को राहत मिलने के साथ पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका भी सीमित होगी।

अब आवेदकों को नाम, पता, डुप्लीकेट दस्तावेज, एनओसी और अन्य अधिकांश कार्यों के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन, दस्तावेज अपलोड और प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा ऑनलाइन पूरा किया जा सकेगा। केवल वाहन के भौतिक सत्यापन, फिटनेस परीक्षण या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक ड्राइविंग टेस्ट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के दौरान ही आरटीओ परिसर में उपस्थित होना पड़ेगा।

परिवहन विभाग के अनुसार डिजिटल व्यवस्था लागू होने से लोगों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। विभाग का उद्देश्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाना है। लंबे समय से आरटीओ परिसरों में बिचौलियों की सक्रियता और अनावश्यक चक्कर लगाने की शिकायतें मिलती रही हैं। विभाग का मानना है कि ऑनलाइन व्यवस्था के विस्तार से आवेदक सीधे पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे और प्रक्रिया पर उनकी निगरानी भी बनी रहेगी। इससे अनधिकृत हस्तक्षेप की संभावनाएं कम होंगी।

प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी नई व्यवस्था ऐसे समय लागू की गई है, परिवहन विभाग सेवाओं के अधिकतम डिजिटलीकरण पर जोर दे रहा है। विभाग का कहना है कि ऑनलाइन प्रणाली से आवेदन की स्थिति की जानकारी भी घर बैठे मिल सकेगी। दस्तावेजों के सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी होगी। इससे नागरिकों को बार-बार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

नई डिजिटल व्यवस्था एक नजर में -नई ऑनलाइन सेवाएं : 56

- पहले से संचालित ऑनलाइन सेवाएं : 49

- कुल ऑनलाइन सेवाएं : 105

- जन-केंद्रित सेवाएं ऑनलाइन : करीब 95%

- प्रमुख सेवाएं : डीएल सुधार, पता परिवर्तन, डुप्लीकेट दस्तावेज, एनओसी सहित अन्य