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हरिद्वार से कांवड़ यात्रा में 12 फीट से ऊंचे डीजे पर रोक, बॉर्डर पर पुलिस ने लगा दिया लोहे का गेट

By Pawan Kumar Sharma
संवाददाता, सहारनपुर
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कांवड़ यात्रा  के लिए पुलिस प्रशासन ने यूपी-हरियाणा सीमा पर 12 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा लोहे का गेट लगाया गया है। इस गेट से अधिक ऊंचाई या चौड़ाई वाले डीजे और कांवड़ वाहन हरिद्वार की ओर नहीं जा सकेंगे। पुलिस ने साफ किया है कि निर्धारित सीमा से बड़े डीजे के साथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हरिद्वार से कांवड़ यात्रा में 12 फीट से ऊंचे डीजे पर रोक, बॉर्डर पर पुलिस ने लगा दिया लोहे का गेट

UP News: कांवड़ यात्रा के दौरान 12 फीट से ऊंचे डीजे यूपी की सीमा से बाहर नहीं जा सकेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान तय मानकों का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा पर 12 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा लोहे का गेट स्थापित कर दिया है। इस गेट से अधिक ऊंचाई या चौड़ाई वाले डीजे और कांवड़ वाहन हरिद्वार की ओर नहीं जा सकेंगे। पुलिस ने साफ किया है कि निर्धारित सीमा से बड़े डीजे के साथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवेश कुमार शर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा की तैयारियों के तहत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, डीआईजी, एसएसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सहारनपुर की काली नदी से शाहजहांपुर स्थित यूपी बॉर्डर तक कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने संभावित जोखिमों को देखते हुए सभी इंतजाम समय से पूरे करने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे। निर्देशों के अनुपालन में सीमा पर लोहे का गेट लगाया गया है। इसके माध्यम से केवल अधिकतम 12 फीट ऊंचाई तक के डीजे और निर्धारित मानक वाले कांवड़ वाहन ही आगे बढ़ सकेंगे। इससे अधिक ऊंचाई वाले वाहनों को मौके पर ही रोक दिया जाएगा।

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कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था परखी

सहारनपुर कोतवाली पुलिस ने उत्तराखंड सीमा पर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। कोतवाली प्रभारी कपिल देव ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और वाहनों की जांच भी कराई। संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की सतर्कता के साथ जांच की जाएगी।

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कांवड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर में तैयारी

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग ने सहारनपुर जोन में बड़े स्तर पर सुरक्षा इंतजाम शुरू कर दिए हैं। यात्रा मार्ग पर 3,829 बिजली पोलों की पॉलीथीन रैपिंग, 327 संवेदनशील पोलों पर पीवीसी पाइप कवर और 518 ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग कराई जा रही है, ताकि करंट या विद्युत दुर्घटनाओं की आशंका खत्म हो सके।

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मुख्य अभियंता हेमराज सिंह ने बताया कि पहली बार भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, प्रमुख कांवड़ शिविरों और मंदिरों के आसपास स्थित बिजली पोलों पर पीवीसी कवर लगाए जा रहे हैं। अन्य स्थानों पर निर्धारित मानकों के अनुसार पोल की पॉलीथीन रैपिंग कराई जा रही है। 576 स्थानों पर ढीली विद्युत लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है। 182 स्थानों पर लाइन गार्डिंग और 668 स्थानों पर जंपर टाइटिंग का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। ईयूडीसी क्षेत्र में 900 पोलों की रैपिंग, 190 पोल पर पीवीसी कवर 183 ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग होगी। ईडीसी प्रथम में 1,738 पोलों की रैपिंग, 50 पीवीसी कवर और 140 ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा व्यवस्था होगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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