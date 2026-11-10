दिवाली हो या प्रदूषण...एक मानव जनित रोग, कांग्रेस MP इमरान मसूद के बयान पर विवाद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर सोशल मीडिया में बवाल छिड़ गया है। सांसद ने इस बयान में कहा था कि दिवाली हो या प्रदूषण जो है वो मानव जनित रोग है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। कई लोगों ने इस दिवाली पर आपत्तिजनक टिप्पणी बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। इस बयान में इमरान मसूद ने कहा है कि दिवाली हो या प्रदूषण ये मानव जनित रोग हैं। सरकार उनकी हो या हमारी हो सरकार इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच आए इमरान मसूद के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छि़ड़ गया। कई यूजर्स ने उन पर दिवाली को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि इमरान मसूद ने इस विवाद को निरर्थक बताते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में दिवाली और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ‘दिवाली हो या प्रदूषण जो है वो मानव जनित रोग है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार उनकी हो या हमारी हो, सरकार बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं करेगी। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा।’ इमरान मसूद के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। कई यूजर्स ने इसे दिवाली पर आपत्तिजनक टिप्पणी बताते हुए प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है।

इमरान मसूद ने कहा कि इसमें क्या ट्रोल करेंगे? वायु प्रदूषण एक सामाजिक समस्या भी तो है। लोगों को इस संबंध में खुद जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ सरकार पर निर्भर होकर नहीं लड़ा जा सकता है। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। आज जो हवा ले रहे हैं वो सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। आप खुद ले रहे हैं। हवा को साफ रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। सब कुछ सरकार पर नहीं डाला जा सकता। इसमें मैंने गलत क्या कहा है।

क्या कहा था इमरान मसूद ने? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आईएएनएस से बातचीत में प्रदूषण को लेकर कहा था कि ये लोग दिमागी रूप से विकृत हैं। सिर्फ निगेटिव बात करते हैं। दिवाली हो या प्रदूषण जो है मानव जनित रोग है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। चाहे उनकी सरकार हो या हमारी, सरकार इन मामलों पर ज्यादा कुछ नहीं करेगी. लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है।’ इस बातचीत में इमरान मसूद ने चुनाव अयोग पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग घिरा हुआ है। घबराहट में बार-बार अपने आदेश वापस ले रहा है। कांग्रेस सांसद ने लोगों की आवाज दबाए जाने का भी आरोप लगाया।