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दिवाली हो या प्रदूषण...एक मानव जनित रोग, कांग्रेस MP इमरान मसूद के बयान पर विवाद

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर सोशल मीडिया में बवाल छिड़ गया है। सांसद ने इस बयान में कहा था कि दिवाली हो या प्रदूषण जो है वो मानव जनित रोग है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। कई लोगों ने इस दिवाली पर आपत्तिजनक टिप्पणी बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी।

Congress MP Imran Masood
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। इस बयान में इमरान मसूद ने कहा है कि दिवाली हो या प्रदूषण ये मानव जनित रोग हैं। सरकार उनकी हो या हमारी हो सरकार इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच आए इमरान मसूद के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छि़ड़ गया। कई यूजर्स ने उन पर दिवाली को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि इमरान मसूद ने इस विवाद को निरर्थक बताते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में दिवाली और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ‘दिवाली हो या प्रदूषण जो है वो मानव जनित रोग है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार उनकी हो या हमारी हो, सरकार बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं करेगी। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा।’ इमरान मसूद के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। कई यूजर्स ने इसे दिवाली पर आपत्तिजनक टिप्पणी बताते हुए प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है।

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इमरान मसूद ने कहा कि इसमें क्या ट्रोल करेंगे? वायु प्रदूषण एक सामाजिक समस्या भी तो है। लोगों को इस संबंध में खुद जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ सरकार पर निर्भर होकर नहीं लड़ा जा सकता है। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। आज जो हवा ले रहे हैं वो सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। आप खुद ले रहे हैं। हवा को साफ रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। सब कुछ सरकार पर नहीं डाला जा सकता। इसमें मैंने गलत क्या कहा है।

क्या कहा था इमरान मसूद ने?

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आईएएनएस से बातचीत में प्रदूषण को लेकर कहा था कि ये लोग दिमागी रूप से विकृत हैं। सिर्फ निगेटिव बात करते हैं। दिवाली हो या प्रदूषण जो है मानव जनित रोग है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। चाहे उनकी सरकार हो या हमारी, सरकार इन मामलों पर ज्यादा कुछ नहीं करेगी. लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है।’ इस बातचीत में इमरान मसूद ने चुनाव अयोग पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग घिरा हुआ है। घबराहट में बार-बार अपने आदेश वापस ले रहा है। कांग्रेस सांसद ने लोगों की आवाज दबाए जाने का भी आरोप लगाया।

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दिल्ली-एनसीआर में गंभीर हुई वायु प्रदूषण की स्थिति

बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में दीवाली की रात बेतहाशा पटाखे चले, जिसके चलते हालात बद से बदतर हो गए। दीवाली की रात वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 1760 तक पहुंच गया था। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी हालात खराब रहे। फरीदाबाद का एक्यूआई सोमवार को 350 और गुरुग्राम का 345 रहा। गाजियाबाद का एक्यूआई 324 और नोएडा का 334 रहा, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। हालांकि, सोमवार को देशभर में सबसे प्रदूषित शहर हरियाणा का बहादुरगढ़ रहा, यहां एक्यूआई 400 दर्ज किया गया।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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