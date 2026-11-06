अयोध्या में दीपावलीः पुष्पक विमान और राम दरबार से जीवंत होगा त्रेतायुग, रामायण थीम पर नावें

अयोध्या में दीपों की रोशनी के बीच थीम आधारित नावों पर सजी रामायण की झलक उत्सव को खास बनाएगी। पुष्पक विमान को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम की लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने के प्रसंग की अनुभूति हो सके।

अयोध्या, वरिष्ठ संवाददाता। रामनगरी अयोध्या में दसवें दीपोत्सव पर श्रद्धालुओं को रामायण काल के दृश्यों का अनुभव कराने की तैयारी है। रामकथा पार्क में पर्यटन विभाग की ओर से पुष्पक विमान और राम दरबार तैयार किया जा रहा है। इनके जरिए भगवान श्रीराम की लंका विजय के बाद अयोध्या वापसी और राम परिवार की दिव्य छवि को साकार किया जाएगा।

इनके साथ रामायण थीम पर तैयार की गई तीन नावें भी सरयू में आकर्षण बढ़ाएंगी। मोक्ष एडवर्टाइजिंग एंड इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी के प्रतिनिधि के अनुसार पुष्पक विमान की लंबाई 30 फीट, चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई 16 फीट रखी गई है। वहीं, राम दरबार 30 गुणा 20 फीट क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई करीब 20 फीट होगी। दोनों संरचनाएं प्लाई और कैनवास मटेरियल से बनाई जा रही हैं। बंगाल सहित दूसरे राज्यों के कुशल कारीगर इन्हें आकार देने में जुटे हैं। हर बारीकी और नक्काशी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरयू की लहरों पर तैरेंगी रामायण थीम की नावें रामायण थीम पर आधारित तीन नावें तैयार हो चुकी हैं। इन्हें सरयू नदी में उतारा जाएगा। दीपों की रोशनी के बीच इन नावों पर सजी रामायण की झलक उत्सव को खास बनाएगी। पुष्पक विमान को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम की लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने के प्रसंग की अनुभूति हो सके। राम दरबार में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमानजी की उपस्थिति का दृश्य भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। पर्यटन विभाग की इन तैयारियों से श्रद्धालुओं को नया अनुभव मिलने के साथ निर्माण कार्य में लगे स्थानीय और दूसरे प्रदेशों के कारीगरों को रोजगार भी मिल रहा है।

रामायण थीम पर तैयार हो रहीं सात कांडों की झांकियां दीपोत्सव पर इस बार निकलने वाली झाकियों को साकेत महाविद्यालय में तैयार किया जा रहा है। यहां चित्रकूट से आये कलाकार जहां रामायण की थीम पर सात कांडों वाली झांकियों को तैयार कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के विभागों की झांकियों को अलग-अलग जगहों से आये कारीगर झांकियों का ढांचा तैयार कर रहे हैं।

इस बार दीपोत्सव में रामायण कालीन सात कांडों पर आधारित झांकियां निकलेंगी तो सरकारी विभागों की 21 झांकिया नजर आएंगी। रामायण की थीम पर बालकांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड और लंकाकांड सहित रामायण के सात प्रमुख प्रसंगों को दर्शाती हुई झांकियों को तैयार किया जा रहा है। इन संरचनाओं को विशेष रूप से धनुष का आकार दिया जा रहा है।

होर्डिंग और स्टैंडी 13 प्रमुख मार्गों पर लगाए जाएंगे रामनगरी के प्रवेश द्वारों से लेकर भीतरी मार्गों तक 13 प्रमुख खंडों में होर्डिंग और स्टैंडी लगाए जाएंगे। इनमें साकेत पेट्रोल पंप से रामघाट हाल्ट और नया घाट तिराहा, रामकथा पार्क, शहादतगंज पुलिस चौकी से कलेक्ट्रेट व रिकाबगंज, राम की पैड़ी और भजन संध्या स्थल, आईटीआई कॉलेज से नियावां चौराहा, आबकारी कार्यालय से मकबरा व पेट्रोल पंप, पुष्पराज चौराहे से फतेहगंज व देवकाली, कलेक्ट्रेट और विकास भवन परिसर के अलावा लखनऊ, सुलतानपुर, अंबेडकरनगर और रायबरेली जाने वाले प्रमुख राज्य मार्गों के दोनों ओर के क्षेत्र शामिल हैं।