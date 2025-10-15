Hindi NewsUP NewsDiwali gift to 1.86 crore women in UP, CM Yogi transfers gas cylinder subsidy money pm Ujjwala Yojana Free Gas
यूपी की 1.86 करोड़ महिलाओं को दिवाली तोहफा, योगी ने ट्रांसफर किए सब्सिडी के रुपए
संक्षेप: उत्तर प्रदेश की 1.86 करोड़ महिलाओं को बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर फ्री गैस का तोहफा दिया है। योगी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत 1,500 करोड़ रुपये प्रदेश के 1.86 करोड़ पात्र महिलाओं को गैस सिलेंडर के सब्सिडी के रुपए ट्रासंफर किए हैं।
Wed, 15 Oct 2025 12:09 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 1.86 करोड़ महिलाओं को दिवाली पर गैस सिलेंडकर तोहफा दिया है। लोक भवन में दीपावली के अवसर पर 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत 1500 करोड़ रुपये प्रदेश के 1.86 करोड़ पात्र महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी ट्रांसफर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली के इस त्यौहार पर जो भी खरीदे वह स्वदेशी ही खरीदे और किसी को गिफ्ट भी देना हो तो वह गिफ्ट भी हमारे अपने लोगों द्वारा बनाए गए स्वदेशी ही होना चाहिए।
