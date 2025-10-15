यूपी की 1.86 करोड़ महिलाओं को दिवाली तोहफा, योगी ने ट्रांसफर किए सब्सिडी के रुपए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 1.86 करोड़ महिलाओं को दिवाली पर गैस सिलेंडकर तोहफा दिया है। लोक भवन में दीपावली के अवसर पर 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत 1500 करोड़ रुपये प्रदेश के 1.86 करोड़ पात्र महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी ट्रांसफर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली के इस त्यौहार पर जो भी खरीदे वह स्वदेशी ही खरीदे और किसी को गिफ्ट भी देना हो तो वह गिफ्ट भी हमारे अपने लोगों द्वारा बनाए गए स्वदेशी ही होना चाहिए।