यूपी के 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट; महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 63 फीसदी हुआ

योगी सरकार ने दिवाली से पहले यूपी के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 5 फीसदी बढ़ाकर 58 से 63 फीसदी कर दिया है। बढ़ी हुई दरें एक जुलाई 2026 से लागू होंगी। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

यूपी की योगी सरकार ने राज्य के 14 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) पांच फीसदी बढ़ाने का शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते की दर 58 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गई है। बढ़ी हुई दरें एक जुलाई 2026 से लागू होगी। प्रमुख सचिव आलोक कुमार की ओर से 7 नवंबर (आज) जारी शासनादेश के मुताबिक, राज्य के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और कार्यभारित कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।

यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारक भी इसके दायरे में आएंगे। शासनादेश के अनुसार, जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान भविष्य निधि (पीएफ) खाते में किया जाएगा। वहीं, नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े कर्मचारियों के एरियर की 10 फीसदी राशि टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगी। इसमें राज्य सरकार या नियोक्ता की ओर से 14 फीसदी अंशदान भी जमा किया जाएगा। शेष 90 फीसदी राशि पीपीएफ या एनएससी के रूप में दी जाएगी।

हालांकि, जिन कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पहले समाप्त हो गई हैं या जो एक जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी राशि नकद दी जाएगी। छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी इस व्यवस्था के दायरे में शामिल हैं। इससे पहले योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने का ऐलान किया था। उन्हें वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा। उनको मिलने वाली धनराशि अधिकतम सात हजार रुपये तक होगी।